Марафон желаний
Режиссер:Даша Чаруша
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
«Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы»…
У Марины есть 7 желаний. Но главное – стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Даша Чаруша, Александр Гудков
В ролях:Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг, Екатерина Варнава, Макар Запорожский, Олег Курсачёв
Музыка:Даша Чаруша
В ролях:Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг, Екатерина Варнава, Макар Запорожский, Олег Курсачёв
Музыка:Даша Чаруша
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 января 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:22 января 2020
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