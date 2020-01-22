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Марафон желаний

Режиссер:Даша Чаруша
Жанры: Комедия, Мелодрама.

«Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы»…

У Марины есть 7 желаний. Но главное – стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Даша Чаруша, Александр Гудков
В ролях:Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг, Екатерина Варнава, Макар Запорожский, Олег Курсачёв
Музыка:Даша Чаруша
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 января 2020
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Северное сияниеПремьер зал
c 23 по 26 января
12:15 (350)
c 27 по 29 января
12:15 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
23 января
22:20 (300)
24 января
16:45 (300)
22:20 (300)
c 25 по 26 января
16:45 (390)
22:20 (300)
c 27 по 29 января
16:45 (200)
22:20 (200)
Северное сияниеКрасный зал
23 января
23:05 (300)
24 января
11:10 (300)
13:10 (300)
15:05 (300)
19:15 (390)
21:10 (390)
23:05 (300)
c 25 по 26 января
11:10 (300)
13:10 (390)
15:05 (390)
19:15 (390)
21:10 (390)
23:05 (300)
c 27 по 29 января
11:10 (200)
13:10 (200)
15:05 (200)
19:15 (250)
21:10 (250)
23:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 26 января
20:45 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 23 по 26 января
15:00 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 23 по 24 января
10:30 (150 р.)
12:25 (150 р.)
14:20 (200 р.)
16:15 (300 р.)
18:10 (300 р.)
20:05 (300 р.)
22:00 (300 р.)
c 25 по 26 января
10:30 (200 р.)
12:25 (200 р.)
14:20 (300 р.)
16:15 (300 р.)
18:10 (300 р.)
20:05 (300 р.)
22:00 (300 р.)
АврораОсновной зал
23 января
20:40 (250)
c 24 по 26 января
10:45 (200)
16:20 (200)
20:40 (250)
c 27 по 29 января
10:45 (150)
16:20 (150)
20:40 (200)
МурманскБольшой зал
23 января
c 24 по 26 января
10:55 (300)
19:05 (350)
c 27 по 29 января
10:55 (200)
19:05 (250)

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