Марафон желаний

Режиссер: Даша Чаруша

Жанры: Комедия, Мелодрама.

«Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы»…

У Марины есть 7 желаний. Но главное – стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Даша Чаруша, Александр Гудков

В ролях: Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова, Павел Деревянко, Юлия Ауг, Екатерина Варнава, Макар Запорожский, Олег Курсачёв

Музыка: Даша Чаруша