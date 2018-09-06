Мара. Пожиратель снов

Режиссер: Клайв Тонг

Жанры: Ужасы, Триллер, Криминал.

Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится для неё опасным.

Сценарий: Джонатан Фрэнк, Клайв Тонг

В ролях: Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Митч Икинс, Лэнс Э. Николс, Рози Феллнер, Mackenzie Imsand, Дэнди Баррет, Крэйг Конуэй, Мелисса Болона, Кэти МакГроу

Музыка: Джеймс Эдвард Баркер