Мара. Пожиратель снов
Режиссер:Клайв Тонг
Жанры: Ужасы, Триллер, Криминал.
Жанры: Ужасы, Триллер, Криминал.
Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит восьмилетняя дочь убитого, Софи. Все дальше углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится для неё опасным.
Сценарий:Джонатан Фрэнк, Клайв Тонг
В ролях:Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Митч Икинс, Лэнс Э. Николс, Рози Феллнер, Mackenzie Imsand, Дэнди Баррет, Крэйг Конуэй, Мелисса Болона, Кэти МакГроу
Музыка:Джеймс Эдвард Баркер
В ролях:Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Митч Икинс, Лэнс Э. Николс, Рози Феллнер, Mackenzie Imsand, Дэнди Баррет, Крэйг Конуэй, Мелисса Болона, Кэти МакГроу
Музыка:Джеймс Эдвард Баркер
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 сентября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:06 сентября 2018
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