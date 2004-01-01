Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2017

XX-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино объединит 100 000 кинозрителей в 250 городах мира для выбора лучшего фильма этого года. 10 фильмов, отобранных для конкурса, будут демонстрироваться на более чем 800 сеансах в кинотеатрах по всему миру. Под ярким слоганом «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» показы пройдут одновременно в Москве и Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, Мурманске и Праге, Лос-Анджелесе и Смоленске и многих других городах.