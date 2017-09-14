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мама!

Режиссер:Даррен Аронофски
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.

Отношения молодой пары оказываются в опасности, когда на порог их дома неожиданно заявляются нежданные гости. С этого момента спокойная жизнь хозяев рушится, постепенно превращаясь в настоящий хаос.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Даррен Аронофски
В ролях:Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Брин Глисон, Донал Глисон, Йован Адепо, Amanda Chiu, Патриция Саммерсетт, Эрик Дэвис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 14 по 17 сентября
20:45 (1000 р.)
23:10 (1000 р.)
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c 14 по 15 сентября
12:15 (150 р.)
14:40 (200 р.)
17:05 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:55 (300 р.)
00:20 (250 р.)
c 16 по 17 сентября
12:15 (200 р.)
14:40 (300 р.)
17:05 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:55 (300 р.)
00:20 (250 р.)

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