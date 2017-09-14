мама! Режиссер: Даррен Аронофски

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив. Отношения молодой пары оказываются в опасности, когда на порог их дома неожиданно заявляются нежданные гости. С этого момента спокойная жизнь хозяев рушится, постепенно превращаясь в настоящий хаос. Продолжительность: 121 мин Сценарий: Даррен Аронофски

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Брин Глисон, Донал Глисон, Йован Адепо, Amanda Chiu, Патриция Саммерсетт, Эрик Дэвис

Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 14 сентября 2017

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