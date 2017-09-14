мама!
Режиссер:Даррен Аронофски
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Детектив.
Отношения молодой пары оказываются в опасности, когда на порог их дома неожиданно заявляются нежданные гости. С этого момента спокойная жизнь хозяев рушится, постепенно превращаясь в настоящий хаос.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Даррен Аронофски
В ролях:Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Брин Глисон, Донал Глисон, Йован Адепо, Amanda Chiu, Патриция Саммерсетт, Эрик Дэвис
В ролях:Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Брин Глисон, Донал Глисон, Йован Адепо, Amanda Chiu, Патриция Саммерсетт, Эрик Дэвис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
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