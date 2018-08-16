144000

Mamma Mia! 2

Режиссер:Ол Паркер
Жанры: Мюзикл, Комедия.

Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти – что может быть лучше? Звучит, как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Ол Паркер, Кэтрин Джонсон, Джуди Креймер
В ролях:Аманда Сайфред, Энди Гарсиа, Селия Имри, Лили Джеймс, Алекса Дейвис, Джессика Кинэн Винн, Доминик Купер, Джули Уолтерс, Кристин Барански, Хью Скиннер
Музыка:Бенни Андерссон, Энн Дадли, Бьёрн Ульвеус
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 августа 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №2
15 августа
20:00 ( р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 16 по 19 августа
14:05 (800 р.)
16:20 (800 р.)
18:35 (1000 р.)
20:50 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 16 по 17 августа
10:50 (150 р.)
13:05 (200 р.)
15:20 (300 р.)
17:35 (300 р.)
19:50 (300 р.)
22:10 (300 р.)
c 18 по 19 августа
10:50 (200 р.)
13:05 (300 р.)
15:20 (300 р.)
17:35 (300 р.)
19:50 (300 р.)
22:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 16 по 19 августа
21:30 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?