Mamma Mia! 2
Режиссер:Ол Паркер
Жанры: Мюзикл, Комедия.
Жанры: Мюзикл, Комедия.
Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти – что может быть лучше? Звучит, как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Ол Паркер, Кэтрин Джонсон, Джуди Креймер
В ролях:Аманда Сайфред, Энди Гарсиа, Селия Имри, Лили Джеймс, Алекса Дейвис, Джессика Кинэн Винн, Доминик Купер, Джули Уолтерс, Кристин Барански, Хью Скиннер
Музыка:Бенни Андерссон, Энн Дадли, Бьёрн Ульвеус
В ролях:Аманда Сайфред, Энди Гарсиа, Селия Имри, Лили Джеймс, Алекса Дейвис, Джессика Кинэн Винн, Доминик Купер, Джули Уолтерс, Кристин Барански, Хью Скиннер
Музыка:Бенни Андерссон, Энн Дадли, Бьёрн Ульвеус
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 августа 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:16 августа 2018
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