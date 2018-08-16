Mamma Mia! 2

Режиссер: Ол Паркер

Жанры: Мюзикл, Комедия.

Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти – что может быть лучше? Звучит, как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Ол Паркер, Кэтрин Джонсон, Джуди Креймер

В ролях: Аманда Сайфред, Энди Гарсиа, Селия Имри, Лили Джеймс, Алекса Дейвис, Джессика Кинэн Винн, Доминик Купер, Джули Уолтерс, Кристин Барански, Хью Скиннер

Музыка: Бенни Андерссон, Энн Дадли, Бьёрн Ульвеус