Мама: Гостья из тьмы
Режиссер:Кристиан Бисчелья, Асканио Малгарини
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Знаменитый археолог Норман приезжает в небольшой итальянский городок, чтобы принять участие в раскопках старого кладбища. Приехавшая с ним дочь решает вызвать дух недавно погибшей матери. Но, сама того не осознавая, вместо матери она призывает дух 13-летнего сына ведьмы, которого 100 лет назад тайно похоронили заживо за его злодеяния. Ведьма, искавшая своего сына целый век, наконец-то получает шанс с ним воссоединиться.
Продолжительность:95 мин
В ролях:Аран Беван, Зои Ночи, Аврора Кваттрокки, Катя Греко, Кристиан Роберто, Генри Даутуэйт, Анжелика Аллеруццо, Антонио Альвеарио, Алессио Бонаффини, Теренс Бут
Музыка:Лука Бальбони
Музыка:Лука Бальбони
Производство:Италия
Ограничения:18+
Дата релиза:06 февраля 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:06 февраля 2020
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