Мама: Гостья из тьмы

Режиссер: Кристиан Бисчелья, Асканио Малгарини

Жанры: Ужасы.

Знаменитый археолог Норман приезжает в небольшой итальянский городок, чтобы принять участие в раскопках старого кладбища. Приехавшая с ним дочь решает вызвать дух недавно погибшей матери. Но, сама того не осознавая, вместо матери она призывает дух 13-летнего сына ведьмы, которого 100 лет назад тайно похоронили заживо за его злодеяния. Ведьма, искавшая своего сына целый век, наконец-то получает шанс с ним воссоединиться.

Продолжительность: 95 мин

В ролях: Аран Беван, Зои Ночи, Аврора Кваттрокки, Катя Греко, Кристиан Роберто, Генри Даутуэйт, Анжелика Аллеруццо, Антонио Альвеарио, Алессио Бонаффини, Теренс Бут

Музыка: Лука Бальбони