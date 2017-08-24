Малыш на драйве
Режиссер:Эдгар Райт
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления.
Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Эдгар Райт
В ролях:Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Эйса Гонсалес, Джон Хэмм, Джейми Фокс, Джон Бернтал, Фли, Лэнни Джун, Мика Ховард
Музыка:Стивен Прайс
В ролях:Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Эйса Гонсалес, Джон Хэмм, Джейми Фокс, Джон Бернтал, Фли, Лэнни Джун, Мика Ховард
Музыка:Стивен Прайс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 августа 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:24 августа 2017
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