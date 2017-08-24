Малыш на драйве

Режиссер: Эдгар Райт

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления.

Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Эдгар Райт

В ролях: Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Эйса Гонсалес, Джон Хэмм, Джейми Фокс, Джон Бернтал, Фли, Лэнни Джун, Мика Ховард

Музыка: Стивен Прайс