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Малыш на драйве

http://www.babydriver-movie.com/
Режиссер:Эдгар Райт
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления.

Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Эдгар Райт
В ролях:Энсел Элгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Эйса Гонсалес, Джон Хэмм, Джейми Фокс, Джон Бернтал, Фли, Лэнни Джун, Мика Ховард
Музыка:Стивен Прайс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 августа 2017
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Мираж СинемаКинозал №2
c 24 по 25 августа
10:40 (300 р.)
12:55 (300 р.)
15:10 (700 р.)
17:25 (700 р.)
19:40 (700 р.)
21:55 (700 р.)
c 26 по 27 августа
10:40 (450 р.)
12:55 (450 р.)
15:10 (700 р.)
17:25 (700 р.)
19:40 (700 р.)
21:55 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 24 по 27 августа
13:45 (800 р.)
16:00 (800 р.)
18:15 (1000 р.)
20:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 24 по 27 августа
23:10 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 24 по 25 августа
00:20 (150 р.)
c 26 по 27 августа
00:20 (200 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 24 по 27 августа
22:55 (300)
c 28 по 30 августа
22:55 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 24 по 25 августа
13:00 (350)
15:10 (350)
17:20 (390)
19:30 (390)
21:40 (390)
23:50 (300)
c 26 по 27 августа
13:00 (390)
15:10 (390)
17:20 (390)
19:30 (390)
21:40 (390)
23:50 (300)
c 28 по 30 августа
13:00 (300)
15:10 (300)
17:20 (350)
19:30 (350)
21:40 (350)
23:50 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 24 по 25 августа
11:30 (300)
16:15 (300)
18:25 (390)
c 26 по 27 августа
11:30 (300)
16:15 (390)
18:25 (390)
c 28 по 30 августа
11:30 (200)
16:15 (200)
18:25 (250)
МурманскБольшой зал
c 24 по 27 августа
18:55 (350)
21:05 (350)
23:15 (300)
c 28 по 30 августа
18:55 (250)
21:05 (250)
23:15 (200)
АврораОсновной зал
c 24 по 27 августа
18:45 (250)
20:55 (250)
c 28 по 30 августа
18:45 (200)
20:55 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 24 по 25 августа
11:35 (149)
13:55 (149)
16:15 (199)
18:35 (199)
21:00 (199)
c 26 по 27 августа
11:35 (249)
13:55 (249)
16:15 (299)
18:35 (299)
21:00 (299)
28 августа
11:35 (149)
13:55 (149)
16:15 (199)
18:35 (199)
21:00 (199)
30 августа
11:35 (149)
13:55 (149)
16:15 (199)
18:35 (199)
21:00 (199)

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