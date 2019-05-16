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Малыш Кид

Режиссер:Винсент Д’Онофрио
Жанры: Вестерн, Приключения.

История подростка Билли, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по кличке Малыш Кид и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом. Подросток прошел через длинную череду предательств родственников, гибель отца, исчезновение сестры и только встреча с кровавым тезкой Малышом Кидом позволит найти выход из этой ситуации. Но на их пути встаёт местный шериф…

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Эндрю Лэнхем
В ролях:Джейк Шур, Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент Д’Онофрио, Дэйн ДеХаан, Адам Болдуин, Лейла Джордж, Тейт Флетчер, Кит Джардин, Ben Dickey
Музыка:Лэтэм Гейнс, Shelby Gaines
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 мая 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 20 по 22 мая
23:40 (100 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 21 по 22 мая
18:45 (250)
22:50 (200)

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