Малыш Кид

Режиссер: Винсент Д’Онофрио

Жанры: Вестерн, Приключения.

История подростка Билли, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по кличке Малыш Кид и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом. Подросток прошел через длинную череду предательств родственников, гибель отца, исчезновение сестры и только встреча с кровавым тезкой Малышом Кидом позволит найти выход из этой ситуации. Но на их пути встаёт местный шериф…

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Эндрю Лэнхем

В ролях: Джейк Шур, Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент Д’Онофрио, Дэйн ДеХаан, Адам Болдуин, Лейла Джордж, Тейт Флетчер, Кит Джардин, Ben Dickey

Музыка: Лэтэм Гейнс, Shelby Gaines