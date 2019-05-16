Малыш Кид
Режиссер:Винсент Д’Онофрио
Жанры: Вестерн, Приключения.
Жанры: Вестерн, Приключения.
История подростка Билли, который становится невольным свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом по кличке Малыш Кид и жестоким шерифом Пэтом Гарреттом. Подросток прошел через длинную череду предательств родственников, гибель отца, исчезновение сестры и только встреча с кровавым тезкой Малышом Кидом позволит найти выход из этой ситуации. Но на их пути встаёт местный шериф…
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Эндрю Лэнхем
В ролях:Джейк Шур, Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент Д’Онофрио, Дэйн ДеХаан, Адам Болдуин, Лейла Джордж, Тейт Флетчер, Кит Джардин, Ben Dickey
Музыка:Лэтэм Гейнс, Shelby Gaines
В ролях:Джейк Шур, Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент Д’Онофрио, Дэйн ДеХаан, Адам Болдуин, Лейла Джордж, Тейт Флетчер, Кит Джардин, Ben Dickey
Музыка:Лэтэм Гейнс, Shelby Gaines
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 мая 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:16 мая 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!