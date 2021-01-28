Малхолланд Драйв. Субтитры
Режиссер:Дэвид Линч
Жанры: Триллер, Драма, Детектив.
Жанры: Триллер, Драма, Детектив.
Загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее.
Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в аварии? Почему полиция подозревает, что она была ими похищена? И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая актриса Бетти?
Продолжительность:147 мин
Сценарий:Дэвид Линч
В ролях:Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру, Энн Миллер, Марк Пеллегрино, Анджело Бадаламенти, Дэн Хедайя, Роберт Форстер, Брент Бриско, Патрик Фишлер
Музыка:Анджело Бадаламенти
В ролях:Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру, Энн Миллер, Марк Пеллегрино, Анджело Бадаламенти, Дэн Хедайя, Роберт Форстер, Брент Бриско, Патрик Фишлер
Музыка:Анджело Бадаламенти
Производство:Франция, США
Ограничения:18+
Дата релиза:28 января 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:28 января 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!