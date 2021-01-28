Малхолланд Драйв. Субтитры

Режиссер: Дэвид Линч

Жанры: Триллер, Драма, Детектив.

Загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее.

Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в аварии? Почему полиция подозревает, что она была ими похищена? И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая актриса Бетти?

Продолжительность: 147 мин

Сценарий: Дэвид Линч

В ролях: Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру, Энн Миллер, Марк Пеллегрино, Анджело Бадаламенти, Дэн Хедайя, Роберт Форстер, Брент Бриско, Патрик Фишлер

Музыка: Анджело Бадаламенти