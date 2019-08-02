Маленькое красное платье
Режиссер:Питер Стриклэнд
Жанры: Ужасы, Комедия.
Жанры: Ужасы, Комедия.
Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена. И не каждый сможет ее заплатить.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Питер Стриклэнд
В ролях:Гвендолин Кристи, Сидсе Бабетт Кнудсен, Кэролайн Катц, Джулиан Бэррэтт, Марианн Жан-Батист, Лео Билл, Хейли Сквайрс, Ричард Бреммер, Стив Орам, Сузанна Каппельяро
Музыка:Cavern Of Anti-Matter
В ролях:Гвендолин Кристи, Сидсе Бабетт Кнудсен, Кэролайн Катц, Джулиан Бэррэтт, Марианн Жан-Батист, Лео Билл, Хейли Сквайрс, Ричард Бреммер, Стив Орам, Сузанна Каппельяро
Музыка:Cavern Of Anti-Matter
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2019
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