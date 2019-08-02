Маленькое красное платье

Режиссер: Питер Стриклэнд

Жанры: Ужасы, Комедия.

Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена. И не каждый сможет ее заплатить.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Питер Стриклэнд

В ролях: Гвендолин Кристи, Сидсе Бабетт Кнудсен, Кэролайн Катц, Джулиан Бэррэтт, Марианн Жан-Батист, Лео Билл, Хейли Сквайрс, Ричард Бреммер, Стив Орам, Сузанна Каппельяро

Музыка: Cavern Of Anti-Matter