Маленький вампир
Режиссер:Рихард Клаус, Карстен Килерих
Жанры: Анимация, Ужасы, Фэнтези, Приключения, Комедия.
Жанры: Анимация, Ужасы, Фэнтези, Приключения, Комедия.
Однажды маленький вампир Рудольф встречает своего сверстника Тони, простого мальчишку, увлеченного всем таинственным - гробницами, старинными замками и, конечно, вампирами. Так начинаются их опасные и порой непредсказуемые приключения, в ходе которых новый друг помогает Рудольфу перехитрить охотника на вампиров и спасти весь вампирский клан.
Продолжительность:83 мин
Сценарий:Рихард Клаус, Ларри Уилсон, Анжела Соммер-Боденбург
В ролях:Джим Картер, Расмус Хардайкер, Элис Крайдж, Тим Пиготт-Смит, Мириам Маргулис, Мэттью Марш, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор, Эми Сэвилл, Дайан Уилсон
Музыка:Виджай Бирепут
В ролях:Джим Картер, Расмус Хардайкер, Элис Крайдж, Тим Пиготт-Смит, Мириам Маргулис, Мэттью Марш, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор, Эми Сэвилл, Дайан Уилсон
Музыка:Виджай Бирепут
Производство:Нидерланды, Германия, Дания, Великобритания
Дата релиза:09 ноября 2017
Дата релиза:09 ноября 2017
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