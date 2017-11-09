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Маленький вампир

Режиссер:Рихард Клаус, Карстен Килерих
Жанры: Анимация, Ужасы, Фэнтези, Приключения, Комедия.

Однажды маленький вампир Рудольф встречает своего сверстника Тони, простого мальчишку, увлеченного всем таинственным - гробницами, старинными замками и, конечно, вампирами. Так начинаются их опасные и порой непредсказуемые приключения, в ходе которых новый друг помогает Рудольфу перехитрить охотника на вампиров и спасти весь вампирский клан.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Рихард Клаус, Ларри Уилсон, Анжела Соммер-Боденбург
В ролях:Джим Картер, Расмус Хардайкер, Элис Крайдж, Тим Пиготт-Смит, Мириам Маргулис, Мэттью Марш, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор, Эми Сэвилл, Дайан Уилсон
Музыка:Виджай Бирепут
Производство:Нидерланды, Германия, Дания, Великобритания
Дата релиза:09 ноября 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 9 по 10 ноября
14:45 (300 в 3D)
16:25 (300 в 3D)
c 11 по 12 ноября
14:45 (350 в 3D)
16:25 (350 в 3D)
c 13 по 15 ноября
14:45 (200 в 3D)
16:25 (200 в 3D)

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