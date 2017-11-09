Маленький вампир

Режиссер: Рихард Клаус, Карстен Килерих

Жанры: Анимация, Ужасы, Фэнтези, Приключения, Комедия.

Однажды маленький вампир Рудольф встречает своего сверстника Тони, простого мальчишку, увлеченного всем таинственным - гробницами, старинными замками и, конечно, вампирами. Так начинаются их опасные и порой непредсказуемые приключения, в ходе которых новый друг помогает Рудольфу перехитрить охотника на вампиров и спасти весь вампирский клан.

Продолжительность: 83 мин

Сценарий: Рихард Клаус, Ларри Уилсон, Анжела Соммер-Боденбург

В ролях: Джим Картер, Расмус Хардайкер, Элис Крайдж, Тим Пиготт-Смит, Мириам Маргулис, Мэттью Марш, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор, Эми Сэвилл, Дайан Уилсон

Музыка: Виджай Бирепут