Маленький большой герой

Режиссер: Феликс Ип, Пол Ван

Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.

Маленькая обезьянка Санни всю жизнь прожил в своем родном зоопарке, но мечтал о Большом Городе и Настоящих Приключениях. И однажды судьба забрасывает его в Большой Нью-Йорк, где его ждут приключения, опасности, новые друзья, а самое главное встреча с Главным Злодеем, могущественным Королем Демонов, мечтающим разрушить город мечты Санни. Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.