Маленький большой герой
Режиссер:Феликс Ип, Пол Ван
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.
Маленькая обезьянка Санни всю жизнь прожил в своем родном зоопарке, но мечтал о Большом Городе и Настоящих Приключениях. И однажды судьба забрасывает его в Большой Нью-Йорк, где его ждут приключения, опасности, новые друзья, а самое главное встреча с Главным Злодеем, могущественным Королем Демонов, мечтающим разрушить город мечты Санни. Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.
Производство:Китай, США
Ограничения:6+
Дата релиза:09 августа 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:09 августа 2018
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