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Маленький большой герой

Режиссер:Феликс Ип, Пол Ван
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.

Маленькая обезьянка Санни всю жизнь прожил в своем родном зоопарке, но мечтал о Большом Городе и Настоящих Приключениях. И однажды судьба забрасывает его в Большой Нью-Йорк, где его ждут приключения, опасности, новые друзья, а самое главное встреча с Главным Злодеем, могущественным Королем Демонов, мечтающим разрушить город мечты Санни. Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.

Производство:Китай, США
Ограничения:6+
Дата релиза:09 августа 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 9 по 10 августа
14:00 (150)
c 11 по 12 августа
14:00 (190)
c 13 по 15 августа
14:00 (150)

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