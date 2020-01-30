Маленькие женщины

Режиссер: Грета Гервиг

Жанры: Драма, Мелодрама.

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Продолжительность: 135 мин

Сценарий: Грета Гервиг, Луиза Мей Олкотт

В ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Тимоти Шаламе, Трэйси Леттс, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон, Луи Гаррель

Музыка: Александр Деспла