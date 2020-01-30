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Маленькие женщины

Режиссер:Грета Гервиг
Жанры: Драма, Мелодрама.

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Продолжительность:135 мин
Сценарий:Грета Гервиг, Луиза Мей Олкотт
В ролях:Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Тимоти Шаламе, Трэйси Леттс, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон, Луи Гаррель
Музыка:Александр Деспла
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:30 января 2020
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 30 января по 2 февраля
13:30 (800 р.)
18:40 (1000 р.)
c 3 по 5 февраля
13:30 (600 р.)
18:40 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 1 по 2 февраля
17:00 (300 р.)
19:40 (300 р.)
c 3 по 5 февраля
12:20 (150 р.)
17:00 (200 р.)
19:40 (250 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 1 по 2 февраля
21:35 (350)
c 3 по 5 февраля
21:35 (250)
Северное сияниеСиний зал
2 февраля
20:05 (350)
22:40 (300)
c 3 по 5 февраля
13:00 (150)
17:30 (250)
20:05 (250)
22:40 (200)

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