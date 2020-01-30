Маленькие женщины
Режиссер:Грета Гервиг
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.
Продолжительность:135 мин
Сценарий:Грета Гервиг, Луиза Мей Олкотт
В ролях:Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Тимоти Шаламе, Трэйси Леттс, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон, Луи Гаррель
Музыка:Александр Деспла
В ролях:Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Тимоти Шаламе, Трэйси Леттс, Боб Оденкёрк, Джеймс Нортон, Луи Гаррель
Музыка:Александр Деспла
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:30 января 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:30 января 2020
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