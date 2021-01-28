Маленькие волшебницы

Режиссер: Свен Унтервальдт мл.

Жанры: Фэнтези, Приключения, Комедия.

Возраст: Для всей семьи.

Четыре сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в живописном фамильном замке. На первый взгляд это самые обычные девочки-школьницы, они ходят в кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном шоу для молодых талантов. Окружающие и не подозревают о том, что героини обладают особым даром, унаследованным от предков, который тщательно скрывают. Три старшие сестры уже овладели умением повелевать стихиями огня, воды и земли. В свой девятый день рождения у младшей из сестёр тоже появляется волшебный талант - управлять воздухом. Теперь сестрам предстоит спуститься в подвал замка, где спрятана Роза ветров, чтобы разгадать ее тайну. Тем временем злая волшебница Гленда стремится захватить власть над миром и тоже ищет волшебную Розу. Смогут ли маленькие волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом?

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Улльрих Ортенс, Джеррит Херманс, Шеридан Уинн

В ролях: Лайла Падоцке, Хедда Эрлебах, Лилит Джули Джона, Леонора фон Берг, Катя Риман, Юстус фон Донаньи, Анна Тальбах, Грегор Блоэб, Дорис Шретцмайер, Юль Зергер

Музыка: Анна Катрин Дерн