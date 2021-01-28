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Маленькие волшебницы

Режиссер:Свен Унтервальдт мл.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Комедия.
Возраст: Для всей семьи.

Четыре сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в живописном фамильном замке. На первый взгляд это самые обычные девочки-школьницы, они ходят в кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном шоу для молодых талантов. Окружающие и не подозревают о том, что героини обладают особым даром, унаследованным от предков, который тщательно скрывают. Три старшие сестры уже овладели умением повелевать стихиями огня, воды и земли. В свой девятый день рождения у младшей из сестёр тоже появляется волшебный талант - управлять воздухом. Теперь сестрам предстоит спуститься в подвал замка, где спрятана Роза ветров, чтобы разгадать ее тайну. Тем временем злая волшебница Гленда стремится захватить власть над миром и тоже ищет волшебную Розу. Смогут ли маленькие волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом?

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Улльрих Ортенс, Джеррит Херманс, Шеридан Уинн
В ролях:Лайла Падоцке, Хедда Эрлебах, Лилит Джули Джона, Леонора фон Берг, Катя Риман, Юстус фон Донаньи, Анна Тальбах, Грегор Блоэб, Дорис Шретцмайер, Юль Зергер
Музыка:Анна Катрин Дерн
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 января 2021
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Северное сияниеСиний зал
c 1 по 3 февраля
14:20 (150)
Северное сияниеЗеленый зал
c 1 по 3 февраля
10:50 (150)

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