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Маленькие чудовища

Режиссер:Абе Форсайт
Жанры: Ужасы, Комедия.

Учительница начальных классов везёт группу детей за город на экскурсию, когда на местности происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы спастись и не травмировать детскую психику, женщина убеждает малышей в том, что все эти зомби, кровь, кишки – ненастоящие, а всё происходящее – просто игра. Странная, но весёлая. И вот тот дядя корчится не от боли, а от радости. И не корчится, а смеётся.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Абе Форсайт
В ролях:Лупита Нионго, Джош Гад, Александр Инглэнд, Стивен Пикок, Надя Таунсенд, Кэт Стюарт Маршалл Напье, Генри Никсон, Дизель Ла Торрака, Феликс Уильямсон
Музыка:Piers Burbrook de Vere
Производство:Великобритания, Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 октября 2019
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Северное сияниеСиний зал
11 октября
13:00 (300)
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c 12 по 13 октября
13:00 (350)
20:15 (350)
23:55 (300)
c 14 по 16 октября
13:00 (150)
20:15 (250)
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