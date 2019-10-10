Маленькие чудовища
Режиссер:Абе Форсайт
Жанры: Ужасы, Комедия.
Жанры: Ужасы, Комедия.
Учительница начальных классов везёт группу детей за город на экскурсию, когда на местности происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы спастись и не травмировать детскую психику, женщина убеждает малышей в том, что все эти зомби, кровь, кишки – ненастоящие, а всё происходящее – просто игра. Странная, но весёлая. И вот тот дядя корчится не от боли, а от радости. И не корчится, а смеётся.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Абе Форсайт
В ролях:Лупита Нионго, Джош Гад, Александр Инглэнд, Стивен Пикок, Надя Таунсенд, Кэт Стюарт Маршалл Напье, Генри Никсон, Дизель Ла Торрака, Феликс Уильямсон
Музыка:Piers Burbrook de Vere
В ролях:Лупита Нионго, Джош Гад, Александр Инглэнд, Стивен Пикок, Надя Таунсенд, Кэт Стюарт Маршалл Напье, Генри Никсон, Дизель Ла Торрака, Феликс Уильямсон
Музыка:Piers Burbrook de Vere
Производство:Великобритания, Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 октября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:10 октября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!