Маленькие чудовища

Режиссер: Абе Форсайт

Жанры: Ужасы, Комедия.

Учительница начальных классов везёт группу детей за город на экскурсию, когда на местности происходит вспышка зомби-вируса. Чтобы спастись и не травмировать детскую психику, женщина убеждает малышей в том, что все эти зомби, кровь, кишки – ненастоящие, а всё происходящее – просто игра. Странная, но весёлая. И вот тот дядя корчится не от боли, а от радости. И не корчится, а смеётся.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Абе Форсайт

В ролях: Лупита Нионго, Джош Гад, Александр Инглэнд, Стивен Пикок, Надя Таунсенд, Кэт Стюарт Маршалл Напье, Генри Никсон, Дизель Ла Торрака, Феликс Уильямсон

Музыка: Piers Burbrook de Vere