Маленькая мисс Дулиттл
Режиссер:Йоахим Масаннек
Жанры: Комедия, Семейный, Музыкальный, Фэнтези.
Жанры: Комедия, Семейный, Музыкальный, Фэнтези.
Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Матиас Динтер, Беате Фраутхольц, Бетти Платц
В ролях:Малу Ляйхер, Пери Баумайстер, Том Бек, Айлин Тецель, Кристоф Мария Хербст, Мерет Беккер, Даниэль Цильман, Даниэль Вимер, Мишель Монбалийн, Арвед Бирнбаум
Музыка:Риад Абдель-Наби, Тильман Силлеску
В ролях:Малу Ляйхер, Пери Баумайстер, Том Бек, Айлин Тецель, Кристоф Мария Хербст, Мерет Беккер, Даниэль Цильман, Даниэль Вимер, Мишель Монбалийн, Арвед Бирнбаум
Музыка:Риад Абдель-Наби, Тильман Силлеску
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:16 января 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:16 января 2020
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