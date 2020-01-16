Маленькая мисс Дулиттл

Режиссер: Йоахим Масаннек

Жанры: Комедия, Семейный, Музыкальный, Фэнтези.

Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Матиас Динтер, Беате Фраутхольц, Бетти Платц

В ролях: Малу Ляйхер, Пери Баумайстер, Том Бек, Айлин Тецель, Кристоф Мария Хербст, Мерет Беккер, Даниэль Цильман, Даниэль Вимер, Мишель Монбалийн, Арвед Бирнбаум

Музыка: Риад Абдель-Наби, Тильман Силлеску