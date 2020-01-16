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Маленькая мисс Дулиттл

Режиссер:Йоахим Масаннек
Жанры: Комедия, Семейный, Музыкальный, Фэнтези.

Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время всегда приходит конец, особенно если на кону стоит спасение зоопарка.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Матиас Динтер, Беате Фраутхольц, Бетти Платц
В ролях:Малу Ляйхер, Пери Баумайстер, Том Бек, Айлин Тецель, Кристоф Мария Хербст, Мерет Беккер, Даниэль Цильман, Даниэль Вимер, Мишель Монбалийн, Арвед Бирнбаум
Музыка:Риад Абдель-Наби, Тильман Силлеску
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:16 января 2020
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Северное сияниеДетский зал
16 января
17:20 (350)
17 января
13:40 (300)
17:20 (350)
c 18 по 19 января
13:10 (350)
16:50 (350)
c 20 по 22 января
13:10 (200)
16:50 (200)

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