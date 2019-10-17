Малефисента: Владычица тьмы

Режиссер: Хоаким Роннинг

Жанры: Фэнтези, Семейный, Приключения.

Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Линда Вулвертон, Мика Фитцерман-Блю, Ной Харпстер

В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Чиветель Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсей, Дэвид Гяси, Дженн Мюррэй

Музыка: Джеф Дзанелли