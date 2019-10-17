Малефисента: Владычица тьмы
Режиссер:Хоаким Роннинг
Жанры: Фэнтези, Семейный, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Семейный, Приключения.
Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Линда Вулвертон, Мика Фитцерман-Блю, Ной Харпстер
В ролях:Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Чиветель Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсей, Дэвид Гяси, Дженн Мюррэй
Музыка:Джеф Дзанелли
В ролях:Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Чиветель Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсей, Дэвид Гяси, Дженн Мюррэй
Музыка:Джеф Дзанелли
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:17 октября 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:17 октября 2019
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