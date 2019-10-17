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Малефисента: Владычица тьмы

Режиссер:Хоаким Роннинг
Жанры: Фэнтези, Семейный, Приключения.

Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Линда Вулвертон, Мика Фитцерман-Блю, Ной Харпстер
В ролях:Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Чиветель Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсей, Дэвид Гяси, Дженн Мюррэй
Музыка:Джеф Дзанелли
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:17 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №2
c 17 по 18 октября
10:20 (300 р.)
12:40 (450 р. в 3D)
15:00 (700 р.)
17:20 (700 р. в 3D)
19:40 (800 р. в 3D)
22:00 (700 р.)
00:20 (500 р. в 3D)
19 октября
10:20 (450 р.)
12:40 (600 р. в 3D)
15:00 (700 р.)
17:20 (700 р. в 3D)
19:40 (800 р. в 3D)
22:00 (700 р.)
00:20 (500 р. в 3D)
20 октября
10:20 (450 р.)
12:40 (600 р. в 3D)
15:00 (700 р.)
17:20 (700 р. в 3D)
19:40 (800 р. в 3D)
22:00 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 17 по 18 октября
11:00 (150 р.)
13:20 (200 р.)
c 19 по 20 октября
11:00 (200 р.)
13:20 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 17 по 18 октября
14:00 (800 р.)
16:20 (800 р. в 3D)
18:40 (1000 р. в 3D)
21:00 (1000 р.)
19 октября
11:40 (600 р. в 3D)
14:00 (800 р.)
16:20 (800 р. в 3D)
18:40 (1000 р. в 3D)
21:00 (1000 р.)
20 октября
11:40 (600 р. в 3D)
14:00 (800 р.)
16:20 (800 р. в 3D)
18:40 (1000 р. в 3D)
21:00 (1000 р. в 3D)
23:20 (1000 р.)
Северное сияниеПремьер зал
18 октября
10:20 (300)
15:10 (350 в 3D)
17:30 (390)
22:10 (300 в 3D)
c 19 по 20 октября
10:20 (300)
15:10 (390 в 3D)
17:30 (390)
22:10 (300 в 3D)
c 21 по 23 октября
10:20 (200)
15:10 (300 в 3D)
17:30 (350)
22:10 (300 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
18 октября
12:50 (300)
16:55 (300)
21:00 (390)
c 19 по 20 октября
12:50 (300)
16:55 (390)
21:00 (390)
c 21 по 23 октября
12:50 (200)
16:55 (200)
21:00 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
18 октября
11:30 (300)
13:45 (300)
16:00 (300)
18:15 (390)
20:30 (390 в 3D)
22:50 (300)
c 19 по 20 октября
11:30 (300)
13:45 (390)
16:00 (390)
18:15 (390)
20:30 (390 в 3D)
22:50 (300)
c 21 по 23 октября
11:30 (200)
13:45 (200)
16:00 (200)
18:15 (250)
20:30 (250 в 3D)
22:50 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 18 по 20 октября
19:15 (350 в 3D)
21:30 (350 в 3D)
23:45 (300 в 3D)
c 21 по 23 октября
19:15 (250 в 3D)
21:30 (250 в 3D)
23:45 (200 в 3D)
АврораОсновной зал
c 18 по 20 октября
09:00 (100)
15:40 (200)
20:25 (250)
22:45 (200)
c 21 по 23 октября
09:00 (100)
15:40 (150)
20:25 (200)
22:45 (150)
МурманскБольшой зал
18 октября
10:55 (300)
15:35 (300)
20:15 (350)
19 октября
10:55 (300)
15:35 (350)
20:15 (350)
20 октября
10:55 (300)
15:40 (350)
21:45 (350)
c 21 по 23 октября
10:55 (200)
15:35 (200)
20:15 (250)

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