Мальчишник в Паттайе
Режиссер:Франк Гастамбид
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Фрэнки и Кримо мечтают уехать из своего невзрачного района прямиком на знаменитый тайский курорт – в Паттайю. Чтобы сэкономить деньги, друзья берут с собой в путешествие живущего по соседству карлика-боксера, зарегистрировав его на Таиландский чемпионат мира по боксу. Однако поездка, которая планировалась как отвязный мальчишник в Паттайе, вскоре превращается в самое сумасшедшее и опасное приключение в жизни героев.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Франк Гастамбид, Стефан Казанджян
В ролях:Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Ануар Тубали, Рамзи Бедиа, Гад Эльмалех, Сабрина Уазани, Сисси Дюпарк, Саид Богота, Акарадет Родвинит, Дэльфин Бэрил
Музыка:DJ Kore, Эрик Невё
В ролях:Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Ануар Тубали, Рамзи Бедиа, Гад Эльмалех, Сабрина Уазани, Сисси Дюпарк, Саид Богота, Акарадет Родвинит, Дэльфин Бэрил
Музыка:DJ Kore, Эрик Невё
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:16 марта 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:16 марта 2017
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