Мальчишник в Паттайе

Режиссер: Франк Гастамбид

Жанры: Комедия, Приключения.

Фрэнки и Кримо мечтают уехать из своего невзрачного района прямиком на знаменитый тайский курорт – в Паттайю. Чтобы сэкономить деньги, друзья берут с собой в путешествие живущего по соседству карлика-боксера, зарегистрировав его на Таиландский чемпионат мира по боксу. Однако поездка, которая планировалась как отвязный мальчишник в Паттайе, вскоре превращается в самое сумасшедшее и опасное приключение в жизни героев.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Франк Гастамбид, Стефан Казанджян

В ролях: Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Ануар Тубали, Рамзи Бедиа, Гад Эльмалех, Сабрина Уазани, Сисси Дюпарк, Саид Богота, Акарадет Родвинит, Дэльфин Бэрил

Музыка: DJ Kore, Эрик Невё