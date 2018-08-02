Мальчишник в Европе
Режиссер:Ксавье Жанс
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Надоела работа? Достали коллеги? Ответ очевиден – бросить все, уехать в Будапешт и начать закатывать вечеринки для холостяков. С покером, обнаженными красотками и катанием на танках. Отрыв по полной!
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Симон Мутайру, Маню Пайе
В ролях:Аликс Пуасон, Алис Белаиди, Маню Пайе, Джонатан Коэн, Месье Пуп, Marie Kovacs, Манон Аллендер, Од Легастелуа, Дженнифер Карен, Кларисса Митчелл
Музыка:Жан-Пьер Тайеб
В ролях:Аликс Пуасон, Алис Белаиди, Маню Пайе, Джонатан Коэн, Месье Пуп, Marie Kovacs, Манон Аллендер, Од Легастелуа, Дженнифер Карен, Кларисса Митчелл
Музыка:Жан-Пьер Тайеб
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
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