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Мальчишник в Европе

Режиссер:Ксавье Жанс
Жанры: Комедия.

Надоела работа? Достали коллеги? Ответ очевиден – бросить все, уехать в Будапешт и начать закатывать вечеринки для холостяков. С покером, обнаженными красотками и катанием на танках. Отрыв по полной!

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Симон Мутайру, Маню Пайе
В ролях:Аликс Пуасон, Алис Белаиди, Маню Пайе, Джонатан Коэн, Месье Пуп, Marie Kovacs, Манон Аллендер, Од Легастелуа, Дженнифер Карен, Кларисса Митчелл
Музыка:Жан-Пьер Тайеб
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 2 по 3 августа
20:50 (190)
c 4 по 5 августа
20:50 (240)
6 августа
20:50 (190)
7 августа
20:50 (150)
8 августа
20:50 (190)

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