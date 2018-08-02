Мальчишник в Европе Режиссер: Ксавье Жанс

Жанры: Комедия. Надоела работа? Достали коллеги? Ответ очевиден – бросить все, уехать в Будапешт и начать закатывать вечеринки для холостяков. С покером, обнаженными красотками и катанием на танках. Отрыв по полной! Продолжительность: 102 мин Сценарий: Симон Мутайру, Маню Пайе

В ролях: Аликс Пуасон, Алис Белаиди, Маню Пайе, Джонатан Коэн, Месье Пуп, Marie Kovacs, Манон Аллендер, Од Легастелуа, Дженнифер Карен, Кларисса Митчелл

Музыка: Жан-Пьер Тайеб Производство: Франция, Бельгия

Ограничения: 18+

Дата релиза: 02 августа 2018

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