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Максимальный удар

Режиссер:Анджей Бартковяк
Жанры: Боевик, Комедия.

Боевик разворачивается вокруг работников секретных служб России и США, пытающихся разрешить напряженные отношения между своими странами. Несмотря на предпринятые шаги, человечеству угрожает Третья мировая после того, как глава международной террористической организации совершает нападение на американского госсекретаря и его внучку. С этого момента ФСБ и ЦРУ должны забыть о своих разногласиях, чтобы спасти мир.

Сценарий:Росс ЛаМанна
В ролях:Александр Невский, Евгений Стычкин, Дэнни Трехо, Кит Пауэрс, Том Арнольд, Марк Дакаскос, Эрик Робертс, Бай Лин, Келли Ху, Полина Буторина
Музыка:Шон Мюррэй, Бэрри Де Ворзон
Производство:Россия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
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Северное сияниеБордовый зал
c 30 ноября по 3 декабря
17:35 (390)
c 4 по 6 декабря
17:35 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 1 по 3 декабря
23:10 (300)
c 4 по 6 декабря
23:10 (200)

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