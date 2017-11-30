Максимальный удар

Режиссер: Анджей Бартковяк

Жанры: Боевик, Комедия.

Боевик разворачивается вокруг работников секретных служб России и США, пытающихся разрешить напряженные отношения между своими странами. Несмотря на предпринятые шаги, человечеству угрожает Третья мировая после того, как глава международной террористической организации совершает нападение на американского госсекретаря и его внучку. С этого момента ФСБ и ЦРУ должны забыть о своих разногласиях, чтобы спасти мир.

Сценарий: Росс ЛаМанна

В ролях: Александр Невский, Евгений Стычкин, Дэнни Трехо, Кит Пауэрс, Том Арнольд, Марк Дакаскос, Эрик Робертс, Бай Лин, Келли Ху, Полина Буторина

Музыка: Шон Мюррэй, Бэрри Де Ворзон