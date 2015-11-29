Макбет
Режиссер:Джастин Курзель
Жанры: Драма, Военный.
Жанры: Драма, Военный.
Холодные поля Шотландии, военный лагерь, всегда готовый переместиться в другое место. Макбет всегда на войне, его жена, недавно потерявшая ребенка, боится потерять еще и мужа. Чтобы удержать его рядом, она начинает свой проект по устранению конкурентов в борьбе за королевскую корону.
Трагедия Шекспира о жажде власти не переносится в наши дни, но, оставаясь в промозглом XI веке, она говорит на одном языке со зрителем, хорошо знакомым с компьютерными играми, сериалами, современным видеоискусством и посттравматическим синдромом солдата. Во время монтажа режиссер Джастин Курцель смотрел «Во все тяжкие», постоянно находя параллели между Макбетом и Уолтером Уайтом.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Джейкоб Коскофф, Майкл Лессли, Тодд Луисо
В ролях:Майкл Фассбендер, Элизабет Дебики, Марион Котийяр, Шон Харрис, Дэвид Тьюлис, Джек Рейнор, Пэдди Консидайн, Дэвид Хейман, Ребекка Бенсон, Росс Андерсон
Музыка:Джед Курзель
В ролях:Майкл Фассбендер, Элизабет Дебики, Марион Котийяр, Шон Харрис, Дэвид Тьюлис, Джек Рейнор, Пэдди Консидайн, Дэвид Хейман, Ребекка Бенсон, Росс Андерсон
Музыка:Джед Курзель
Производство:Великобритания, США, Франция
Ограничения:12+
Дата релиза:26 ноября 2015
Ограничения:12+
Дата релиза:26 ноября 2015
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