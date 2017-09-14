Мадам

Режиссер: Аманда Штерс

Жанры: Драма, Комедия.

Чтобы вдохнуть новую жизнь в свои затухающие отношения, состоятельные американские супруги Анна и Боб решают переехать в парижский особняк. Готовясь к ужину со своими новыми друзьями, хозяйка понимает, что к столу собираются 13 человек, а это – плохая примета. Охваченная паникой, Анна просит свою горничную Марию изобразить из себя таинственную испанскую аристократку и присоединиться к вечеринке в качестве 14-й гостьи. Элегантный наряд и лишний бокал хорошего вина – и вот, Мария уже невольно влюбляет в себя британского арт-дилера. Не ожидавшая таких последствий Анна не в восторге от этого романа, и теперь женщина готова преследовать сладкую парочку днем и ночью, лишь бы разрушить их любовную интрижку.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Аманда Штерс

В ролях: Тони Коллетт, Харви Кейтель, Росси де Пальма, Майкл Смайли, Кристиан Абарт, Сью Канн, Жозефин де ла Буме, Тим Феллингэм, Виолэйн Джилиберт, Станислас Мерхар

Музыка: Маттье Гонет