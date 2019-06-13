Ма
Режиссер:Тейт Тейлор
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Все знают, что у МА самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка, и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату.
Добро пожаловать к МА.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Скотти Лэндис
В ролях:Октавия Спенсер, Диана Сильверс, Джульетт Льюис, МакКэйли Миллер, Кори Фогельманис, Джанни Паоло, Данте Браун, Tanyell Waivers, Доминик Бёрджесс, Heather Marie Pate
Музыка:Грегори Трипи
В ролях:Октавия Спенсер, Диана Сильверс, Джульетт Льюис, МакКэйли Миллер, Кори Фогельманис, Джанни Паоло, Данте Браун, Tanyell Waivers, Доминик Бёрджесс, Heather Marie Pate
Музыка:Грегори Трипи
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:13 июня 2019
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