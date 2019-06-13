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Ма

Режиссер:Тейт Тейлор
Жанры: Ужасы, Триллер.

Все знают, что у МА самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка, и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату.

Добро пожаловать к МА.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Скотти Лэндис
В ролях:Октавия Спенсер, Диана Сильверс, Джульетт Льюис, МакКэйли Миллер, Кори Фогельманис, Джанни Паоло, Данте Браун, Tanyell Waivers, Доминик Бёрджесс, Heather Marie Pate
Музыка:Грегори Трипи
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 июня 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 16 июня
18:40 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 15 по 16 июня
11:00 (300)
13:00 (390)
15:00 (390)
18:55 (390)
20:55 (390)
22:55 (300)
c 17 по 19 июня
11:00 (200)
13:00 (200)
15:00 (200)
18:55 (250)
20:55 (250)
22:55 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 15 по 16 июня
13:40 (300 р.)
17:40 (300 р.)
21:50 (300 р.)
23:50 (250 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 20 по 21 июня
10:40 (200)
14:55 (200)
19:10 (250)
23:25 (200)
c 22 по 23 июня
10:40 (200)
14:55 (300)
19:10 (300)
23:25 (250)
c 24 по 26 июня
10:40 (200)
14:55 (200)
19:10 (250)
23:25 (200)

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