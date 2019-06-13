Ма

Режиссер: Тейт Тейлор

Жанры: Ужасы, Триллер.

Все знают, что у МА самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка, и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату.

Добро пожаловать к МА.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Скотти Лэндис

В ролях: Октавия Спенсер, Диана Сильверс, Джульетт Льюис, МакКэйли Миллер, Кори Фогельманис, Джанни Паоло, Данте Браун, Tanyell Waivers, Доминик Бёрджесс, Heather Marie Pate

Музыка: Грегори Трипи