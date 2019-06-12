Люди в черном: Интернэшнл
Режиссер:Ф. Гэри Грей
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять – шпион в их рядах.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Мэтт Холлоуэй, Артур Маркам, Лоуэлл Каннингем
В ролях:Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Рейф Сполл
Музыка:Крис П. Бэйкон, Дэнни Элфман
В ролях:Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Рейф Сполл
Музыка:Крис П. Бэйкон, Дэнни Элфман
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 июня 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:12 июня 2019
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