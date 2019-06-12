Люди в черном: Интернэшнл

Режиссер: Ф. Гэри Грей

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.

Люди в черном, тайная организация на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять – шпион в их рядах.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Мэтт Холлоуэй, Артур Маркам, Лоуэлл Каннингем

В ролях: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Рейф Сполл

Музыка: Крис П. Бэйкон, Дэнни Элфман