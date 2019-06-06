Люди Икс: Тёмный Феникс
Режиссер:Саймон Кинберг
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе Джин Грей оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает её в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой всё более изменчивой мощью и со своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Саймон Кинберг, Джон Бирн, Крис Клэрмонт
В ролях:Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тёрнер, Тай Шеридан, Александра Шипп, Эван Питерс, Коди Смит-МакФи, Джессика Честейн
Музыка:Ханс Циммер
В ролях:Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тёрнер, Тай Шеридан, Александра Шипп, Эван Питерс, Коди Смит-МакФи, Джессика Честейн
Музыка:Ханс Циммер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:06 июня 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:06 июня 2019
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