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Люди Икс: Тёмный Феникс

Режиссер:Саймон Кинберг
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе Джин Грей оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает её в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой всё более изменчивой мощью и со своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Саймон Кинберг, Джон Бирн, Крис Клэрмонт
В ролях:Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тёрнер, Тай Шеридан, Александра Шипп, Эван Питерс, Коди Смит-МакФи, Джессика Честейн
Музыка:Ханс Циммер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:06 июня 2019
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Северное сияниеПремьер зал
c 6 по 7 июня
14:30 (350 в 3D)
16:45 (350 в 3D)
23:15 (300 в 3D)
c 8 по 9 июня
14:30 (390 в 3D)
16:45 (390 в 3D)
23:15 (300 в 3D)
c 10 по 11 июня
14:30 (300 в 3D)
16:45 (300 в 3D)
23:15 (300 в 3D)
12 июня
16:20 (300 в 3D)
20:55 (350 в 3D)
23:10 (300 в 3D)
АврораОсновной зал
c 6 по 9 июня
13:05 (200)
17:00 (200)
21:45 (250)
c 10 по 11 июня
13:05 (150)
17:00 (150)
21:45 (200)
12 июня
10:45 (200)
17:10 (200)
21:40 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 6 по 7 июня
10:40 (300)
12:55 (300)
15:10 (300)
19:45 (390)
c 8 по 9 июня
10:40 (300)
12:55 (300)
15:10 (390)
19:45 (390)
c 10 по 11 июня
10:40 (200)
12:55 (200)
15:10 (200)
19:45 (250)
12 июня
10:35 (200)
12:45 (200)
15:00 (300)
19:25 (300)
21:40 (300)
Северное сияниеКрасный зал
c 6 по 9 июня
12:30 (300)
18:50 (390)
22:50 (300)
c 10 по 11 июня
12:30 (200)
18:50 (250)
22:50 (200)
12 июня
18:50 (300)
МурманскБольшой зал
c 6 по 7 июня
13:05 (300 в 3D)
17:00 (350 в 3D)
21:45 (350 в 3D)
c 8 по 9 июня
13:05 (350 в 3D)
17:00 (350 в 3D)
21:45 (350 в 3D)
c 10 по 11 июня
13:05 (200 в 3D)
17:00 (250 в 3D)
21:45 (250 в 3D)
12 июня
10:40 (200 в 3D)
17:00 (300 в 3D)
21:45 (300 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
c 6 по 9 июня
17:35 (390 в 3D)
c 10 по 11 июня
17:35 (250 в 3D)
12 июня
17:30 (300 в 3D)
23:45 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 6 по 9 июня
23:40 (300 в 3D)
c 10 по 11 июня
23:40 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №3
c 6 по 9 июня
15:50 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 6 по 9 июня
21:20 (390 в 3D)
c 10 по 11 июня
21:20 (250 в 3D)
12 июня
21:20 (300 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 6 по 7 июня
11:30 (400 р. в 3D)
13:50 (800 р.)
16:10 (800 р. в 3D)
18:30 (1000 р.)
20:50 (1000 р. в 3D)
23:10 (1000 р.)
c 8 по 9 июня
11:30 (600 р. в 3D)
13:50 (800 р.)
16:10 (800 р. в 3D)
18:30 (1000 р.)
20:50 (1000 р. в 3D)
23:10 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 6 по 7 июня
10:20 (300 р.)
12:40 (450 р. в 3D)
15:00 (700 р.)
17:20 (700 р. в 3D)
19:40 (800 р. в 3D)
22:00 (700 р.)
00:20 (500 р. в 3D)
c 8 по 9 июня
10:20 (450 р.)
12:40 (600 р. в 3D)
15:00 (700 р.)
17:20 (700 р. в 3D)
19:40 (800 р. в 3D)
22:00 (700 р.)
00:20 (500 р. в 3D)

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