Люди Икс: Тёмный Феникс

Режиссер: Саймон Кинберг

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе Джин Грей оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает её в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой всё более изменчивой мощью и со своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Саймон Кинберг, Джон Бирн, Крис Клэрмонт

В ролях: Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тёрнер, Тай Шеридан, Александра Шипп, Эван Питерс, Коди Смит-МакФи, Джессика Честейн

Музыка: Ханс Циммер