Любовницы
Режиссер:Елена Хазанова
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Три обычные москвички – медсестра, студентка и актриса – случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как они, сёстрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь таких, как они – тысячи…
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Артем Виткин, Елена Хазанова, Денис Курышев
В ролях:Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Мария Шалаева, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Александр Робак, Владимир Мишуков
Музыка:Диана Арбенина
В ролях:Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Мария Шалаева, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Александр Робак, Владимир Мишуков
Музыка:Диана Арбенина
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
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