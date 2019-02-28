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Любовницы

Режиссер:Елена Хазанова
Жанры: Комедия.

Три обычные москвички – медсестра, студентка и актриса – случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же как они, сёстрам по несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь таких, как они – тысячи…

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Артем Виткин, Елена Хазанова, Денис Курышев
В ролях:Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Мария Шалаева, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Александр Робак, Владимир Мишуков
Музыка:Диана Арбенина
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 февраля 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 28 февраля по 3 марта
18:00 (1000 р.)
20:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 28 февраля по 1 марта
10:50 (150 р.)
15:00 (300 р.)
17:00 (300 р.)
19:00 (300 р.)
21:00 (300 р.)
c 2 по 3 марта
10:50 (200 р.)
15:00 (300 р.)
17:00 (300 р.)
19:00 (300 р.)
21:00 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 28 февраля по 1 марта
13:25 (от 150 р.)
17:55 (от 190 р.)
c 2 по 3 марта
13:25 (от 190 р.)
17:55 (от 240 р.)
c 4 по 6 марта
13:25 (от 150 р.)
17:55 (от 190 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 28 февраля по 1 марта
11:20 (от 150 р.)
20:40 (от 190 р.)
c 2 по 3 марта
11:20 (от 190 р.)
20:40 (от 240 р.)
c 4 по 6 марта
11:20 (от 150 р.)
20:40 (от 190 р.)

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