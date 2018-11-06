Любовник моей жены

Режиссер: Даниель Отой

Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.

Даниэль очень любит свою жену и наслаждается семейным уютом, но все рушится в один прекрасный день, когда лучший друг Патрик настаивает на парном ужине, на который приводит свою новую девушку. Эмма оказывается молодой красавицей и сразу покоряет нашего героя. И вот он уже не видит перед собой: ни друга, ни обеденного стола, не слышит разговор и полностью окунается в мир собственных фантазий, где видит только ее карие глаза, соблазнительную улыбку и плавные волнующие изгибы.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Флориан Зеллер

В ролях: Сандрин Киберлэн, Адриана Угарте, Жерар Депардье, Даниель Отой, Бриджитт Обри, Джон Сехил

Музыка: Тома Дютрон