Любовник моей жены
Режиссер:Даниель Отой
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Даниэль очень любит свою жену и наслаждается семейным уютом, но все рушится в один прекрасный день, когда лучший друг Патрик настаивает на парном ужине, на который приводит свою новую девушку. Эмма оказывается молодой красавицей и сразу покоряет нашего героя. И вот он уже не видит перед собой: ни друга, ни обеденного стола, не слышит разговор и полностью окунается в мир собственных фантазий, где видит только ее карие глаза, соблазнительную улыбку и плавные волнующие изгибы.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Флориан Зеллер
В ролях:Сандрин Киберлэн, Адриана Угарте, Жерар Депардье, Даниель Отой, Бриджитт Обри, Джон Сехил
Музыка:Тома Дютрон
В ролях:Сандрин Киберлэн, Адриана Угарте, Жерар Депардье, Даниель Отой, Бриджитт Обри, Джон Сехил
Музыка:Тома Дютрон
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:06 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:06 ноября 2018
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