Любовь в городе ангелов

Режиссер: Евгений Вихарев

Жанры: Комедия.

Их первое свидание прошло не слишком гладко – он пригласил ее в худшую забегаловку в Лос-Анджелесе, а она выбросила подаренные им цветы. На следующую встречу она явилась в одном нижнем белье, а он пообещал украсть для нее платье, но только не смог сдержать слово. У них явно нет ничего общего и никаких шансов на будущее. Но только эти встречи почему-то стали самыми волнующими в жизни каждого из них. Возможно, так начинается «Любовь в городе ангелов».

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Борис Жумыртков

В ролях: Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Свиридов, Константин Лавиш

Музыка: Марк Добрский