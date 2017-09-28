Любовь в городе ангелов
Режиссер:Евгений Вихарев
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Их первое свидание прошло не слишком гладко – он пригласил ее в худшую забегаловку в Лос-Анджелесе, а она выбросила подаренные им цветы. На следующую встречу она явилась в одном нижнем белье, а он пообещал украсть для нее платье, но только не смог сдержать слово. У них явно нет ничего общего и никаких шансов на будущее. Но только эти встречи почему-то стали самыми волнующими в жизни каждого из них. Возможно, так начинается «Любовь в городе ангелов».
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Борис Жумыртков
В ролях:Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Свиридов, Константин Лавиш
Музыка:Марк Добрский
В ролях:Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Свиридов, Константин Лавиш
Музыка:Марк Добрский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 сентября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:28 сентября 2017
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