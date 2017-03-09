Любовь с ограничениями

Режиссер: Дмитрий Тюрин

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Завязкой для комедии оказывается постановление главы Российской федерации о том, что каждый крупный холдинг должен иметь в своем составе два процента сотрудников с ограниченными возможностями. Узнав про нововведение, смышленый и совершенно здоровый паренек Миша делает себе поддельные справки, садится в инвалидное кресло и поступает по квоте на работу в одну из крупнейших газовых компаний. Первая эйфория быстро сменяется паникой — довольно трудно притворяться инвалидом каждый день и ничем не выдать себя. Чтобы получше вжиться в роль, Михаил вступает в клуб колясочников, где узнает не только много нового о людях, прикованных к креслам, но и встречает любовь. С каждым днем он все больше запутывается в своем обмане и своих чувствах.

Сценарий: Денис Каймаков

В ролях: Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов, Алексей Воробьев, Кирилл Плетнёв, Сергей Кутергин, Тимур Боканча, Ксения Иванова, Павел Шевандо

