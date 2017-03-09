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Любовь с ограничениями

Режиссер:Дмитрий Тюрин
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Завязкой для комедии оказывается постановление главы Российской федерации о том, что каждый крупный холдинг должен иметь в своем составе два процента сотрудников с ограниченными возможностями. Узнав про нововведение, смышленый и совершенно здоровый паренек Миша делает себе поддельные справки, садится в инвалидное кресло и поступает по квоте на работу в одну из крупнейших газовых компаний. Первая эйфория быстро сменяется паникой — довольно трудно притворяться инвалидом каждый день и ничем не выдать себя. Чтобы получше вжиться в роль, Михаил вступает в клуб колясочников, где узнает не только много нового о людях, прикованных к креслам, но и встречает любовь. С каждым днем он все больше запутывается в своем обмане и своих чувствах.

Сценарий:Денис Каймаков
В ролях:Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов, Алексей Воробьев, Кирилл Плетнёв, Сергей Кутергин, Тимур Боканча, Ксения Иванова, Павел Шевандо
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:09 марта 2017
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Северное сияниеОранжевый зал
c 9 по 10 марта
13:35 (300)
19:55 (390)
21:55 (390)
23:55 (300)
c 11 по 12 марта
13:35 (390)
19:55 (390)
21:55 (390)
23:55 (300)
c 13 по 15 марта
13:35 (200)
19:55 (250)
21:55 (250)
23:55 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 9 по 12 марта
11:10 (300)
23:15 (300)
c 13 по 14 марта
11:10 (150)
23:15 (200)
15 марта
11:10 (150)
23:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 9 по 10 марта
14:55 (200 р.)
c 11 по 12 марта
14:55 (300 р.)

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