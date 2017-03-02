Любовь прет-а-порте

Режиссер: Макс Нардари

Жанры: Комедия.

Мажор и красавчик итальянец Джорджио, не вылезает из неприятностей. Всему виной — его неистребимая привычка врать. Однажды его поведение так допекает отца, что тот оставляет своего безответственного отпрыска без работы, без квартиры и без финансовой поддержки. Тут-то Джорджио и решает доказать, что в состоянии сам позаботиться о себе. Для начала он устраивается работать в известный Дом моды. Правда, для этого ему приходится прикинуться гомосексуалистом. Но, подумаешь, не такая уж это и жертва! Так он думал до того, как познакомился с прекрасной девушкой из России и не влюбился в нее без памяти...

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Макс Нардари, Альба Мария Каликкьо, Даниэль Малавольта

В ролях: Ольга Погодина, Андреа Прети, Лариса Удовиченко, Джанкарло Джаннини, Паоло Контичини, Нино Фрассика, Владислав Лисовец, Михаил Химичев, Пьетро Де Силва, Тоска Д’Аквино

Музыка: Франко Эко, Олег Воляндо