Любовь прет-а-порте
Режиссер:Макс Нардари
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Мажор и красавчик итальянец Джорджио, не вылезает из неприятностей. Всему виной — его неистребимая привычка врать. Однажды его поведение так допекает отца, что тот оставляет своего безответственного отпрыска без работы, без квартиры и без финансовой поддержки. Тут-то Джорджио и решает доказать, что в состоянии сам позаботиться о себе. Для начала он устраивается работать в известный Дом моды. Правда, для этого ему приходится прикинуться гомосексуалистом. Но, подумаешь, не такая уж это и жертва! Так он думал до того, как познакомился с прекрасной девушкой из России и не влюбился в нее без памяти...
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Макс Нардари, Альба Мария Каликкьо, Даниэль Малавольта
В ролях:Ольга Погодина, Андреа Прети, Лариса Удовиченко, Джанкарло Джаннини, Паоло Контичини, Нино Фрассика, Владислав Лисовец, Михаил Химичев, Пьетро Де Силва, Тоска Д’Аквино
Музыка:Франко Эко, Олег Воляндо
В ролях:Ольга Погодина, Андреа Прети, Лариса Удовиченко, Джанкарло Джаннини, Паоло Контичини, Нино Фрассика, Владислав Лисовец, Михаил Химичев, Пьетро Де Силва, Тоска Д’Аквино
Музыка:Франко Эко, Олег Воляндо
Производство:Россия, Италия
Ограничения:12+
Дата релиза:02 марта 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:02 марта 2017
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