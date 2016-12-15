Любовь не за горами

Режиссер: Магомед Кумыков

Жанры: Комедия.

Молодой врач Артур – парень горячий. Влюбившись с первого взгляда по переписке в социальной сети в красотку, он тут же решается предложить ей руку и сердце. Вот только незнакомка по какой-то причине заблокировала свой профиль. Все, что знает о ней Артур – имя и то, что живет она в каком-то небольшом городке на Кавказе. Но разве это проблема, если ты молод и влюблен? Прихватив с собой компанию друзей, Артур отправляется на поиски суженой в неизвестную Кабардино-Балкарию.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Магомед Кумыков

В ролях: Мурат Унежев, Марат Жириков, Серг­ей Паршутин, Казбек К­ачлаев, Назима Гоова, Аслан Б­ижоев, Наталья Рагозина, Николай Валуев, Альб­ерт Туме­нов, Рамазан Рабад­анов

Музыка: Марат Паритов, Анзор Увижев