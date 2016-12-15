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Любовь не за горами

Режиссер:Магомед Кумыков
Жанры: Комедия.

Молодой врач Артур  парень горячий. Влюбившись с первого взгляда по переписке в социальной сети в красотку, он тут же решается предложить ей руку и сердце. Вот только незнакомка по какой-то причине заблокировала свой профиль. Все, что знает о ней Артур  имя и то, что живет она в каком-то небольшом городке на Кавказе. Но разве это проблема, если ты молод и влюблен? Прихватив с собой компанию друзей, Артур отправляется на поиски суженой в неизвестную Кабардино-Балкарию.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Магомед Кумыков
В ролях:Мурат Унежев, Марат Жириков, Серг­ей Паршутин, Казбек К­ачлаев, Назима Гоова, Аслан Б­ижоев, Наталья Рагозина, Николай Валуев, Альб­ерт Туме­нов, Рамазан Рабад­анов
Музыка:Марат Паритов, Анзор Увижев
Производство:Россия
Дата релиза:15 декабря 2016
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Одиссея Трансильвания-холл
c 22 по 23 декабря
13:20 (100 р.)
19:20 (150 р.)
c 24 по 25 декабря
13:20 (100 р.)
19:20 (150 р.)
c 26 по 28 декабря
13:20 (100 р.)
19:20 (150 р.)

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