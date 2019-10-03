Люби их всех
Режиссер:Мария Агранович
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому – Надежда. И почти всем Любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Мария Агранович
В ролях:Алена Михайлова, Александр Кузнецов, Сергей Гармаш, Александр Тронов, Александра Киселева Кирилл Сафонов
Музыка:Вадим Маевский, Мириам Сехон
В ролях:Алена Михайлова, Александр Кузнецов, Сергей Гармаш, Александр Тронов, Александра Киселева Кирилл Сафонов
Музыка:Вадим Маевский, Мириам Сехон
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:03 октября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:03 октября 2019
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