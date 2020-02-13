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Лёд 2

Режиссер:Жора Крыжовников
Жанры: Мелодрама, Драма, Спорт.

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…

Продолжительность:132 мин
Сценарий:Андрей Золотарев
В ролях:Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова, Сергей Кузнецов, Сергей Лавыгин, Виталия Корниенко, Вера Тарасова, Евгения Евстигнеева
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:13 февраля 2020
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ГалактикаЗал 3
c 14 по 19 февраля
10:00 (от 350 Р)
ГалактикаЗал 2
c 14 по 19 февраля
10:00 (от 350 Р)
ГалактикаЗал 4
c 14 по 19 февраля
10:00 (от 350 Р)
Северное сияниеОранжевый зал
15 февраля
21:25 (390)
16 февраля
11:30 (300)
13:55 (390)
16:25 (390)
18:55 (390)
21:25 (390)
c 17 по 19 февраля
11:30 (200)
13:55 (200)
16:25 (200)
18:55 (250)
21:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 15 по 16 февраля
11:40 (600 р.)
14:15 (800 р.)
16:50 (800 р.)
19:25 (1000 р.)
22:00 (1000 р.)
c 17 по 19 февраля
14:15 (600 р.)
16:50 (600 р.)
19:25 (800 р.)
22:00 (800 р.)
Северное сияниеПремьер зал
15 февраля
22:05 (300)
16 февраля
12:25 (350)
14:55 (390)
17:25 (390)
22:05 (300)
c 17 по 19 февраля
12:25 (300)
14:55 (300)
17:25 (350)
22:05 (300)
Северное сияниеКрасный зал
15 февраля
23:00 (300)
16 февраля
18:00 (390)
23:00 (300)
c 17 по 19 февраля
18:00 (250)
23:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
c 15 по 16 февраля
11:00 (450 р.)
13:35 (700 р.)
16:10 (700 р.)
18:45 (700 р.)
21:20 (700 р.)
23:55 (500 р.)
c 17 по 19 февраля
11:00 (300 р.)
13:35 (450 р.)
16:10 (450 р.)
18:45 (600 р.)
21:20 (600 р.)
23:55 (400 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 15 по 16 февраля
10:20 (200 р.)
12:55 (200 р.)
15:30 (300 р.)
18:05 (300 р.)
20:40 (300 р.)
c 17 по 19 февраля
10:20 (150 р.)
12:55 (150 р.)
15:30 (200 р.)
18:05 (250 р.)
20:40 (250 р.)
АврораОсновной зал
15 февраля
23:20 (200)
16 февраля
09:00 (100)
11:30 (200)
16:10 (200)
18:40 (250)
23:20 (200)
c 17 по 19 февраля
09:00 (100)
11:30 (150)
16:10 (150)
18:40 (200)
23:20 (150)
Северное сияниеЖёлтый зал
15 февраля
20:20 (390)
16 февраля
10:40 (300)
13:10 (390)
15:40 (390)
20:20 (390)
c 17 по 19 февраля
10:40 (200)
13:10 (200)
15:40 (200)
20:20 (250)
МурманскБольшой зал
15 февраля
20:55 (350)
16 февраля
09:00 (150)
11:30 (300)
16:10 (350)
20:55 (350)
c 17 по 19 февраля
09:00 (150)
11:30 (200)
16:10 (200)
20:55 (250)

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