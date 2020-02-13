Лёд 2
Режиссер:Жора Крыжовников
Жанры: Мелодрама, Драма, Спорт.
Жанры: Мелодрама, Драма, Спорт.
Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Андрей Золотарев
В ролях:Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова, Сергей Кузнецов, Сергей Лавыгин, Виталия Корниенко, Вера Тарасова, Евгения Евстигнеева
В ролях:Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова, Сергей Кузнецов, Сергей Лавыгин, Виталия Корниенко, Вера Тарасова, Евгения Евстигнеева
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:13 февраля 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:13 февраля 2020
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