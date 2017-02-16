Лунный свет

Режиссер: Барри Дженкинс

Жанры: Драма.

Вневременная история о человеческих взаимоотношениях и поисках себя, повествующая о темнокожем мужчине по имени Хирон, о его детстве, юношестве и зрелых годах. Привыкший к жестокости в школе и грубости своей матери-наркоманки дома, мальчик растет еще одним среднестатистическим черным ребенком, которому не светит ничего хорошего. Несмотря на свою физическую слабость и замкнутость, Хирон борется за себя и свои чувства, которые он испытывает к лучшему другу. Через несколько лет он возвращается в родной Майами и к той боли, которая связывает его с этим городом. Пытаясь справиться с пережитым, Хирон должен наконец обрести свое место в жизни.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Барри Дженкинс, Тарелл МакКрейни

В ролях: Махершала Али, Шарифф Эрп, Дун Сэндерсон, Алекс Р. Хибберт, Жанель Моне, Наоми Харрис, Джейден Пайнер, Херман 'Кахеей МакГлаун, Камал Ани-Беллоу, Кеоми Гивенс

Музыка: Николас Брителл