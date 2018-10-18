Лукас
Режиссер:Жюльен Леклерк
Жанры: Боевик.
Жанры: Боевик.
Вышибала Лукас зарабатывет на жизнь, работая в ночном клубе. Однажды, после конфликта с одним из постояльцев, он попадает в тюрьму. Оставшись без отца, дочь Лукаса переходит в службу опеки. Вскоре к вышибале обращаются спецслужбы, которые с радостью готовы отпустить его к ребенку, но сначала нужно будет выполнить одно поручение – доставить из Бельгии влиятельного мафиози.
Продолжительность:82 мин
Сценарий:Жереми Гез
В ролях:Жан-Клод Ван Дамм, Свева Альвити, Сами Буажила, Сэм Лаувейк, Каарис, Кевин Янссенс, Carlos Schram, Димитри Тивайос, Laurent D'Elia, Catherine Haduca
В ролях:Жан-Клод Ван Дамм, Свева Альвити, Сами Буажила, Сэм Лаувейк, Каарис, Кевин Янссенс, Carlos Schram, Димитри Тивайос, Laurent D'Elia, Catherine Haduca
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2018
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