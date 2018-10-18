Лукас

Режиссер: Жюльен Леклерк

Жанры: Боевик.

Вышибала Лукас зарабатывет на жизнь, работая в ночном клубе. Однажды, после конфликта с одним из постояльцев, он попадает в тюрьму. Оставшись без отца, дочь Лукаса переходит в службу опеки. Вскоре к вышибале обращаются спецслужбы, которые с радостью готовы отпустить его к ребенку, но сначала нужно будет выполнить одно поручение – доставить из Бельгии влиятельного мафиози.

Продолжительность: 82 мин

Сценарий: Жереми Гез

В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Свева Альвити, Сами Буажила, Сэм Лаувейк, Каарис, Кевин Янссенс, Carlos Schram, Димитри Тивайос, Laurent D'Elia, Catherine Haduca

