Ложный шаг

Режиссер: Алексей Роговой

Жанры: Драма, Криминал.

История молодого парня, пережившего автомобильную аварию, в результате которой он становится инвалидом. Несмотря на семейные обстоятельства и свое положение, он влюбляется в девушку из другого социального слоя... но чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Артур Путинцев

В ролях: Самир Гурбанов, Ангелина Грабская, Алексей Роговой, Константин Долматов, Артур Путинцев

