Ложный шаг
Режиссер:Алексей Роговой
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
История молодого парня, пережившего автомобильную аварию, в результате которой он становится инвалидом. Несмотря на семейные обстоятельства и свое положение, он влюбляется в девушку из другого социального слоя... но чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Артур Путинцев
В ролях:Самир Гурбанов, Ангелина Грабская, Алексей Роговой, Константин Долматов, Артур Путинцев
В ролях:Самир Гурбанов, Ангелина Грабская, Алексей Роговой, Константин Долматов, Артур Путинцев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:09 февраля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:09 февраля 2017
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