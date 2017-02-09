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Ложный шаг

Режиссер:Алексей Роговой
Жанры: Драма, Криминал.

История молодого парня, пережившего автомобильную аварию, в результате которой он становится инвалидом. Несмотря на семейные обстоятельства и свое положение, он влюбляется в девушку из другого социального слоя... но чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Артур Путинцев
В ролях:Самир Гурбанов, Ангелина Грабская, Алексей Роговой, Константин Долматов, Артур Путинцев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:09 февраля 2017
2
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Северное сияниеЗеленый зал
9 февраля
18:40 (200)
c 10 по 15 февраля
18:40 (150)

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