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Ловушка

Режиссер:Энди Годдард
Жанры: Драма, Триллер.

События в психологическом нуар-триллере происходят в 60-х годах в Нью-Йорке. Богатый и успешный архитектор Уолтер Стэкхаус несчастлив в браке со своей прекрасной женой Кларой. Желание освободиться от брачных уз приводит героя к тому, что он проецирует на свою семейную жизнь одно нераскрытое преступление – жестокое убийство жены мужчины по имени Киммел. Вскоре Клару тоже находят мертвой. Все подозрения немедленно падают на Уолтера, и полиция все сильнее убеждается в том, что Стэкхаус – подражатель того самого неизвестного убийцы.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Сюзан Бойд, Патриция Хайсмит
В ролях:Патрик Уилсон, Хейли Беннетт, Джессика Бил, Винсент Картайзер, Эдди Марсан, Кен Штрунк, Радек Лорд, Корри Дэниэли, еннифер Энскат, Мишель Пул
Музыка:Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 января 2017
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