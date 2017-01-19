Ловушка

Режиссер: Энди Годдард

Жанры: Драма, Триллер.

События в психологическом нуар-триллере происходят в 60-х годах в Нью-Йорке. Богатый и успешный архитектор Уолтер Стэкхаус несчастлив в браке со своей прекрасной женой Кларой. Желание освободиться от брачных уз приводит героя к тому, что он проецирует на свою семейную жизнь одно нераскрытое преступление – жестокое убийство жены мужчины по имени Киммел. Вскоре Клару тоже находят мертвой. Все подозрения немедленно падают на Уолтера, и полиция все сильнее убеждается в том, что Стэкхаус – подражатель того самого неизвестного убийцы.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Сюзан Бойд, Патриция Хайсмит

В ролях: Патрик Уилсон, Хейли Беннетт, Джессика Бил, Винсент Картайзер, Эдди Марсан, Кен Штрунк, Радек Лорд, Корри Дэниэли, еннифер Энскат, Мишель Пул

Музыка: Дэнни Бенси, Сондер Юрриаанс