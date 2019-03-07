Лови момент

Режиссер: Антонина Руже

Жанры: Комедия.

Главная героиня – милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.

Продолжительность: 78 мин

Сценарий: Василий Ровенский

В ролях: Юлия Топольницкая, Алексей Кортнев, Юрий Быков, Валерия Федорович, Юлия Сулес, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Ингрид Олеринская, Валерия Дергилева, Алексей Весёлкин

