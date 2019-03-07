Лови момент
Режиссер:Антонина Руже
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Главная героиня – милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.
Продолжительность:78 мин
Сценарий:Василий Ровенский
В ролях:Юлия Топольницкая, Алексей Кортнев, Юрий Быков, Валерия Федорович, Юлия Сулес, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Ингрид Олеринская, Валерия Дергилева, Алексей Весёлкин
В ролях:Юлия Топольницкая, Алексей Кортнев, Юрий Быков, Валерия Федорович, Юлия Сулес, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Ингрид Олеринская, Валерия Дергилева, Алексей Весёлкин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
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