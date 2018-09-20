Лондонские поля

Режиссер: Мэтью Каллен

Жанры: Триллер, Криминал, Детектив.

Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей…

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Роберта Хэнли, Мартин Эмис

В ролях: Эмбер Хёрд, Джемма Чан, Кара Делевинь, Тео Джеймс, Джейсон Айзекс, Джейми Александер, Билли Боб Торнтон, Джим Стёрджесс, Лили Коул, Генри Гаррет

Музыка: Бенсон Тейлор, Toydrum