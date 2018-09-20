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Лондонские поля

Режиссер:Мэтью Каллен
Жанры: Триллер, Криминал, Детектив.

Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей…

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Роберта Хэнли, Мартин Эмис
В ролях:Эмбер Хёрд, Джемма Чан, Кара Делевинь, Тео Джеймс, Джейсон Айзекс, Джейми Александер, Билли Боб Торнтон, Джим Стёрджесс, Лили Коул, Генри Гаррет
Музыка:Бенсон Тейлор, Toydrum
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 23 сентября
23:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 20 по 23 сентября
19:25 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
20 сентября
23:20 (300)
c 21 по 23 сентября
12:55 (300)
19:00 (350)
23:20 (300)
24 сентября
12:55 (150)
19:00 (250)
23:20 (200)
25 сентября
12:55 (150)
22:50 (200)
26 сентября
12:55 (150)
19:00 (250)
23:20 (200)
АврораОсновной зал
20 сентября
c 21 по 23 сентября
19:05 (250)
c 24 по 26 сентября
19:05 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 20 по 21 сентября
17:40 (190)
23 сентября
17:40 (240)
24 сентября
17:40 (190)
25 сентября
17:40 (150)
26 сентября
17:40 (190)

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