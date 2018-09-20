Лондонские поля
Режиссер:Мэтью Каллен
Жанры: Триллер, Криминал, Детектив.
Жанры: Триллер, Криминал, Детектив.
Никола Сикс, роковая красотка, обладающая даром ясновидения, живет с предчувствием своей скорой смерти. Не удержавшись, она начинает опасный любовный роман сразу с тремя совершено разными мужчинами, хотя Никола точно знает, что один из них вскоре станет её убийцей…
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Роберта Хэнли, Мартин Эмис
В ролях:Эмбер Хёрд, Джемма Чан, Кара Делевинь, Тео Джеймс, Джейсон Айзекс, Джейми Александер, Билли Боб Торнтон, Джим Стёрджесс, Лили Коул, Генри Гаррет
Музыка:Бенсон Тейлор, Toydrum
В ролях:Эмбер Хёрд, Джемма Чан, Кара Делевинь, Тео Джеймс, Джейсон Айзекс, Джейми Александер, Билли Боб Торнтон, Джим Стёрджесс, Лили Коул, Генри Гаррет
Музыка:Бенсон Тейлор, Toydrum
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
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