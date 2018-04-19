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Логово Монстра

Режиссер:Дин Девлин
Жанры: Ужасы, Триллер.

Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Брэндон Бойс
В ролях:Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс. Лиза Бреннер, Ханна Бэйрфут, Карлито Оливеро, Дэна Милликэн, Роб Нэгл, Джейсон Рейнольдс
Музыка:Джозеф ЛоДука
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 апреля 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 19 по 25 апреля
20:50
Мираж СинемаКинозал №5
c 19 по 20 апреля
19:50 (150 р.)
00:05 (150 р.)
c 21 по 22 апреля
19:50 (300 р.)
00:05 (250 р.)

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