Логово Монстра

Режиссер: Дин Девлин

Жанры: Ужасы, Триллер.

Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Брэндон Бойс

В ролях: Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс. Лиза Бреннер, Ханна Бэйрфут, Карлито Оливеро, Дэна Милликэн, Роб Нэгл, Джейсон Рейнольдс

Музыка: Джозеф ЛоДука