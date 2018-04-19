Логово Монстра
Режиссер:Дин Девлин
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Брэндон Бойс
В ролях:Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс. Лиза Бреннер, Ханна Бэйрфут, Карлито Оливеро, Дэна Милликэн, Роб Нэгл, Джейсон Рейнольдс
Музыка:Джозеф ЛоДука
В ролях:Дэвид Теннант, Керри Кондон, Роберт Шиэн, Жаклин Байерс. Лиза Бреннер, Ханна Бэйрфут, Карлито Оливеро, Дэна Милликэн, Роб Нэгл, Джейсон Рейнольдс
Музыка:Джозеф ЛоДука
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:19 апреля 2018
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