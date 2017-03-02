Логан
Режиссер:Джеймс Мэнголд
Жанры: Боевик, Драма, Фантастика.
Жанры: Боевик, Драма, Фантастика.
Мир мутантов пал и предан забвению. Почти потерявший способность к регенерации Логан ведет затворническое существование, с болью вспоминая о прошлом и не желая иметь никакого будущего. Единственный человек, в чьих силах возродить Росомаху к жизни, Чарльз Ксавьер находится в плену болезни Альцгеймера. Однако растущая угроза заставляет профессора в последний раз обратиться к Логану и убедить его вступить в борьбу с корпорацией Натаниэля Эссекса, заклятого врага Людей Икс. В роковой битве Росомахе помогает девушка по имени Лора Кинни – возможно, именно она заставит вспомнить героя его истинное предназначение.
Продолжительность:135 мин
Сценарий:Джеймс Мэнголд, Скотт Фрэнк, Майкл Грин
В ролях:Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Элизабет Родригес, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль, Элиз Нил, Quincy Fouse
Музыка:Марко Белтрами
В ролях:Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Элизабет Родригес, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль, Элиз Нил, Quincy Fouse
Музыка:Марко Белтрами
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 марта 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:02 марта 2017
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