Логан

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Жанры: Боевик, Драма, Фантастика.

Мир мутантов пал и предан забвению. Почти потерявший способность к регенерации Логан ведет затворническое существование, с болью вспоминая о прошлом и не желая иметь никакого будущего. Единственный человек, в чьих силах возродить Росомаху к жизни, Чарльз Ксавьер находится в плену болезни Альцгеймера. Однако растущая угроза заставляет профессора в последний раз обратиться к Логану и убедить его вступить в борьбу с корпорацией Натаниэля Эссекса, заклятого врага Людей Икс. В роковой битве Росомахе помогает девушка по имени Лора Кинни – возможно, именно она заставит вспомнить героя его истинное предназначение.

Продолжительность: 135 мин

Сценарий: Джеймс Мэнголд, Скотт Фрэнк, Майкл Грин

В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Элизабет Родригес, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль, Элиз Нил, Quincy Fouse

Музыка: Марко Белтрами