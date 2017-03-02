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Логан

Режиссер:Джеймс Мэнголд
Жанры: Боевик, Драма, Фантастика.

Мир мутантов пал и предан забвению. Почти потерявший способность к регенерации Логан ведет затворническое существование, с болью вспоминая о прошлом и не желая иметь никакого будущего. Единственный человек, в чьих силах возродить Росомаху к жизни, Чарльз Ксавьер находится в плену болезни Альцгеймера. Однако растущая угроза заставляет профессора в последний раз обратиться к Логану и убедить его вступить в борьбу с корпорацией Натаниэля Эссекса, заклятого врага Людей Икс. В роковой битве Росомахе помогает девушка по имени Лора Кинни – возможно, именно она заставит вспомнить героя его истинное предназначение.

Продолжительность:135 мин
Сценарий:Джеймс Мэнголд, Скотт Фрэнк, Майкл Грин
В ролях:Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Элизабет Родригес, Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль, Элиз Нил, Quincy Fouse
Музыка:Марко Белтрами
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:02 марта 2017
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 2 по 4 марта
13:40 (800 р.)
16:40 (800 р.)
19:20 (1000 р.)
22:05 (1000 р.)
5 марта
13:40 (800 р.)
19:20 (1000 р.)
22:05 (1000 р.)
c 6 по 7 марта
13:40 (600 р.)
16:40 (600 р.)
19:20 (800 р.)
22:05 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 2 по 3 марта
10:20 (150 р.)
13:00 (200 р.)
15:45 (300 р.)
18:25 (300 р.)
21:10 (300 р.)
23:50 (200 р.)
4 марта
10:20 (200 р.)
13:00 (300 р.)
15:45 (300 р.)
18:25 (300 р.)
21:10 (300 р.)
23:50 (200 р.)
5 марта
10:20 (200 р.)
13:00 (300 р.)
15:45 (300 р.)
18:25 (300 р.)
21:10 (300 р.)
23:50 (300 р.)
6 марта
10:20 (150 р.)
13:00 (200 р.)
15:45 (200 р.)
18:25 (250 р.)
21:05 (250 р.)
23:45 (150 р.)
7 марта
10:20 (150 р.)
13:00 (200 р.)
15:45 (200 р.)
18:25 (250 р.)
21:10 (250 р.)
23:50 (150 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 2 по 3 марта
11:20 (300)
13:55 (300)
16:30 (300)
19:05 (390)
21:40 (390)
c 4 по 5 марта
11:20 (300)
13:55 (390)
16:30 (390)
19:05 (390)
21:40 (390)
c 6 по 7 марта
11:20 (200)
13:55 (200)
16:30 (200)
19:05 (250)
21:40 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 2 по 3 марта
10:40 (300)
13:15 (300)
20:05 (390)
22:40 (300)
c 4 по 5 марта
10:40 (300)
13:15 (390)
20:05 (390)
22:40 (300)
c 6 по 7 марта
10:40 (200)
13:15 (200)
20:05 (250)
22:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 2 по 5 марта
20:00 (300 р.)
22:50 (300 р.)
7 марта
20:00 (250 р.)
22:50 (250 р.)
Северное сияниеПремьер зал
c 2 по 5 марта
20:50 (390)
23:25 (300)
c 6 по 7 марта
20:50 (350)
23:25 (300)
МурманскБольшой зал
c 2 по 5 марта
21:00 (350)
23:35 (300)
c 6 по 7 марта
21:00 (250)
23:35 (200)

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