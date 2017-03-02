Лобановский навсегда

Режиссер: Антон Азаров

Жанры: Документальный.

Валерий Васильевич Лобановский впервые в истории советского спорта вывел свой клуб в гранды европейского футбола. Его спортивная карьера началась в 1961 году в качестве игрока киевского «Динамо». Однако из-за своего скандального характера Валерия Лобановского исключили из команды, после чего ему пришлось переквалифицироваться из спортсмена в наставника. Он начал тренировать провинциальную команду «Днепр» и настолько успешно проявил себя в этом качестве, что его пригласили поработать в родной столичный клуб «Динамо». Благодаря авторскому методу Лобановского, его команда дважды побеждает в Кубке Кубков и выигрывает Суперкубок УЕФА. Лобановский трижды возглавлял футбольную сборную СССР, которую в 1988 году привел к финалу Чемпионата Европы. Своими воспоминаниями об одном из главных новаторов в мире футбола 20 века в картине делятся его коллеги, друзья и бывшие спортивные оппоненты.

Продолжительность: 93 мин

В ролях: Карло Анчелотти, Олег Блохин, Мишель Платини, Андрей Шевченко. Жак Ферран, Ринат Дасаев, Артем Франков, Леонид Кравчук, Алексей Михайличенко, Геннадий Орлов

