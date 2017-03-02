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Лобановский навсегда

Режиссер:Антон Азаров
Жанры: Документальный.

Валерий Васильевич Лобановский впервые в истории советского спорта вывел свой клуб в гранды европейского футбола. Его спортивная карьера началась в 1961 году в качестве игрока киевского «Динамо». Однако из-за своего скандального характера Валерия Лобановского исключили из команды, после чего ему пришлось переквалифицироваться из спортсмена в наставника. Он начал тренировать провинциальную команду «Днепр» и настолько успешно проявил себя в этом качестве, что его пригласили поработать в родной столичный клуб «Динамо». Благодаря авторскому методу Лобановского, его команда дважды побеждает в Кубке Кубков и выигрывает Суперкубок УЕФА. Лобановский трижды возглавлял футбольную сборную СССР, которую в 1988 году привел к финалу Чемпионата Европы. Своими воспоминаниями об одном из главных новаторов в мире футбола 20 века в картине делятся его коллеги, друзья и бывшие спортивные оппоненты.

Продолжительность:93 мин
В ролях:Карло Анчелотти, Олег Блохин, Мишель Платини, Андрей Шевченко. Жак Ферран, Ринат Дасаев, Артем Франков, Леонид Кравчук, Алексей Михайличенко, Геннадий Орлов
Производство:Украина
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2017
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c 2 по 3 марта
13:10 (150 Р.)
18:35 (200 р.)
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