Лига справедливости (Субтитры)

Режиссер: Зак Снайдер

Жанры: Фэнтези, Фантастика, Боевик, Приключения.

Супергерои киновселенной DC возвращаются на экран в блокбастере от режиссера Зака Снайдера. Вдохновившись самоотверженностью и героизмом Кларка Кента и вновь поверив в добро, миллиардер Брюс Уэйн объединяет силы с амазонкой Дайан, сражающейся в образе Чудо-женщины, ради схватки с очередным злодеем с планеты Апоколипс, Степпенвулфом. Возглавляя войска парадемонов, он охотится на три земных артефакта, Материнских Ящика, обладающих удивительными свойствами. Вскоре в команде Лиги Справедливости оказывается еще несколько мета-людей: брутальный человек-амфибия Аквамен из подводного мира, где царствует Мера, Барри Ален, перевоплощающийся во Флэша, а также Виктор Стоун. Они полны решимости уберечь галактику от уничтожения, пока еще есть шанс.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Крис Террио, Джосс Уидон, Зак Снайдер

В ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни Нильсен, Эми Адамс, Бен Аффлек, Эзра Миллер, Эмбер Хёрд, Генри Кавилл, Дайан Лэйн

Музыка: Дэнни Элфман