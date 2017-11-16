Лига справедливости (Субтитры)
Режиссер:Зак Снайдер
Жанры: Фэнтези, Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Фантастика, Боевик, Приключения.
Супергерои киновселенной DC возвращаются на экран в блокбастере от режиссера Зака Снайдера. Вдохновившись самоотверженностью и героизмом Кларка Кента и вновь поверив в добро, миллиардер Брюс Уэйн объединяет силы с амазонкой Дайан, сражающейся в образе Чудо-женщины, ради схватки с очередным злодеем с планеты Апоколипс, Степпенвулфом. Возглавляя войска парадемонов, он охотится на три земных артефакта, Материнских Ящика, обладающих удивительными свойствами. Вскоре в команде Лиги Справедливости оказывается еще несколько мета-людей: брутальный человек-амфибия Аквамен из подводного мира, где царствует Мера, Барри Ален, перевоплощающийся во Флэша, а также Виктор Стоун. Они полны решимости уберечь галактику от уничтожения, пока еще есть шанс.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Крис Террио, Джосс Уидон, Зак Снайдер
В ролях:Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни Нильсен, Эми Адамс, Бен Аффлек, Эзра Миллер, Эмбер Хёрд, Генри Кавилл, Дайан Лэйн
Музыка:Дэнни Элфман
В ролях:Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни Нильсен, Эми Адамс, Бен Аффлек, Эзра Миллер, Эмбер Хёрд, Генри Кавилл, Дайан Лэйн
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:16 ноября 2017
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