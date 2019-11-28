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Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Режиссер:Василий Чигинский
Жанры: Драма, Драма, Биография, Биография.

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» – такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире – единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Владимир Валуцкий, Олег Капанец, Александр Полозов
В ролях:Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Виталий Хаев, Михаил Елисеев, Ян Цапник, Александр Самойленко, Владимир Андреев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 ноября 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 28 ноября по 1 декабря
19:55 (350)
c 2 по 4 декабря
19:55 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 28 по 29 ноября
11:10 (300)
15:15 (300)
c 30 ноября по 1 декабря
11:10 (300)
15:15 (350)
c 2 по 4 декабря
11:10 (150)
15:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 28 ноября по 1 декабря
22:35 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 28 по 29 ноября
10:30 (150 р.)
15:25 (300 р.)
20:20 (300 р.)
c 30 ноября по 1 декабря
10:30 (200 р.)
15:25 (300 р.)
20:20 (300 р.)

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