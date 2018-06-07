Лето

Режиссер: Кирилл Серебренников

Жанры: Биография, Музыкальный, Драма.

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.

Продолжительность: 126 мин

Сценарий: Михаил Идов, Лили Идова, Иван Капитонов

В ролях: Тео Ю, Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Георгий Кудренко, Александра Ревенко, Никита Еленев

