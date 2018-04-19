Леонардо: Миссия Мона Лиза

Режиссер: Серджо Манфио

Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.

Друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Но вскоре в жизни девушки происходит несчастье – в ее доме происходит пожар, и она остается ни с чем. Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое ещё никому не удавалось найти. Ребята решают, что им повезёт, и отправляются в удивительное путешествие.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Франческо Манфио, Серджо Манфио, Анна Манфио

В ролях: Алекс Полидори, Эмануэла Ионика, Габриэль Патриарка, Арианна Виньоли, Джулио Бартоломеи, Роберто Драгетти, Франко Маннелла, Роберто Стокки, Давид Джарболино, Стефано Мондини

Музыка: Марко Федальто