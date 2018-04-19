Леонардо: Миссия Мона Лиза
Режиссер:Серджо Манфио
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.
Друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Но вскоре в жизни девушки происходит несчастье – в ее доме происходит пожар, и она остается ни с чем. Однажды в их город забредает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище, которое ещё никому не удавалось найти. Ребята решают, что им повезёт, и отправляются в удивительное путешествие.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Франческо Манфио, Серджо Манфио, Анна Манфио
В ролях:Алекс Полидори, Эмануэла Ионика, Габриэль Патриарка, Арианна Виньоли, Джулио Бартоломеи, Роберто Драгетти, Франко Маннелла, Роберто Стокки, Давид Джарболино, Стефано Мондини
Музыка:Марко Федальто
В ролях:Алекс Полидори, Эмануэла Ионика, Габриэль Патриарка, Арианна Виньоли, Джулио Бартоломеи, Роберто Драгетти, Франко Маннелла, Роберто Стокки, Давид Джарболино, Стефано Мондини
Музыка:Марко Федальто
Производство:Италия
Ограничения:0+
Дата релиза:19 апреля 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:19 апреля 2018
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