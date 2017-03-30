Лекарство от здоровья

Режиссер: Гор Вербински

Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Триллер, Драма, Детектив.

Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства...

Продолжительность: 146 мин

Сценарий: Джастин Хэйс, Гор Вербински

В ролях: Дэйн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Миа Гот, Иво Нанди, Адриан Шиллер, Селия Имри, Гарри Гронер, Томас Норстрем, Ашок Манданна, Магнус Креппер

Музыка: Бенджамин Уоллфисч