ЛЕГО Ниндзяго Фильм
Режиссер:Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан
Жанры: Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Боб Логан, Пол Фишер, Уильям Уилер
В ролях:Джеки Чан, Дэйв Франко, Фред Армисен, Кумэйл Нанджиани, Майкл Пенья, Эбби Джейкобсон, Зак Вудс, Дэвид Берроуз, Alex Kauffman, Джастин Теру
Музыка:Марк Мазерсбо
В ролях:Джеки Чан, Дэйв Франко, Фред Армисен, Кумэйл Нанджиани, Майкл Пенья, Эбби Джейкобсон, Зак Вудс, Дэвид Берроуз, Alex Kauffman, Джастин Теру
Музыка:Марк Мазерсбо
Производство:Дания, США
Дата релиза:21 сентября 2017
Дата релиза:21 сентября 2017
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