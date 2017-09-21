ЛЕГО Ниндзяго Фильм

Режиссер: Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан

Жанры: Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Боб Логан, Пол Фишер, Уильям Уилер

В ролях: Джеки Чан, Дэйв Франко, Фред Армисен, Кумэйл Нанджиани, Майкл Пенья, Эбби Джейкобсон, Зак Вудс, Дэвид Берроуз, Alex Kauffman, Джастин Теру

Музыка: Марк Мазерсбо