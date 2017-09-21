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ЛЕГО Ниндзяго Фильм

Режиссер:Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан
Жанры: Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Боб Логан, Пол Фишер, Уильям Уилер
В ролях:Джеки Чан, Дэйв Франко, Фред Армисен, Кумэйл Нанджиани, Майкл Пенья, Эбби Джейкобсон, Зак Вудс, Дэвид Берроуз, Alex Kauffman, Джастин Теру
Музыка:Марк Мазерсбо
Производство:Дания, США
Дата релиза:21 сентября 2017
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 21 по 22 сентября
11:30 (300)
13:30 (300)
c 23 по 24 сентября
11:30 (300)
13:30 (390)
c 25 по 27 сентября
11:30 (200)
13:30 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 21 по 22 сентября
10:20 (300 в 3D)
14:55 (350 в 3D)
c 23 по 24 сентября
10:20 (300 в 3D)
14:55 (390 в 3D)
c 25 по 27 сентября
10:20 (200 в 3D)
14:55 (300 в 3D)
АврораОсновной зал
c 21 по 24 сентября
09:00 (100)
13:40 (200)
c 25 по 27 сентября
09:00 (100)
13:40 (150)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 21 по 24 сентября
10:35 (150 р.)
12:30 (200 р.)
14:25 (250 р.)
16:20 (250 р.)
c 25 по 27 сентября
10:35 (100 р.)
12:30 (150 р.)
14:25 (200 р.)
16:20 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 21 по 22 сентября
10:20 (200 р. в 3D)
12:25 (200 р. в 3D)
14:30 (300 р. в 3D)
16:35 (300 р.)
18:40 (350 р. в 3D)
c 23 по 24 сентября
10:20 (250 р. в 3D)
12:25 (250 р. в 3D)
14:30 (300 р. в 3D)
16:35 (300 р.)
18:40 (350 р. в 3D)
c 25 по 26 сентября
10:20 (200 р. в 3D)
12:25 (200 р. в 3D)
14:30 (250 р. в 3D)
16:35 (200 р.)
18:40 (300 р. в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 21 по 22 сентября
16:10 (300)
c 23 по 24 сентября
16:10 (390)
c 25 по 27 сентября
16:10 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 21 по 22 сентября
11:00 (150 р.)
13:05 (200 р.)
c 23 по 24 сентября
11:00 (200 р.)
13:05 (300 р.)
26 сентября
11:00 (150 р.)
13:05 (200 р.)
МурманскБольшой зал
c 21 по 22 сентября
09:00 (300)
13:40 (300)
c 23 по 24 сентября
09:00 (300)
13:40 (350)
c 25 по 27 сентября
09:00 (150)
13:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
25 сентября
11:00 (150 р.)
13:05 (200 р.)

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