Лего Фильм: Бэтмен
Режиссер:Крис МакКей
Жанры: Анимация, Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Сет Грэм-Смит, Крис МакКенна, Эрик Соммерс
В ролях:Дженни Слейт, Уилл Арнетт, Рэйф Файнс, Зои Кравиц, Ченнинг Татум, Розарио Доусон, Джона Хилл, Джемейн Клемент, Зак Галифианакис, Элли Кемпер
Музыка:Лорн Бэлф
В ролях:Дженни Слейт, Уилл Арнетт, Рэйф Файнс, Зои Кравиц, Ченнинг Татум, Розарио Доусон, Джона Хилл, Джемейн Клемент, Зак Галифианакис, Элли Кемпер
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США, Дания
Ограничения:6+
Дата релиза:09 февраля 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:09 февраля 2017
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