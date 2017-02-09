Лего Фильм: Бэтмен

Режиссер: Крис МакКей

Жанры: Анимация, Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Сет Грэм-Смит, Крис МакКенна, Эрик Соммерс

В ролях: Дженни Слейт, Уилл Арнетт, Рэйф Файнс, Зои Кравиц, Ченнинг Татум, Розарио Доусон, Джона Хилл, Джемейн Клемент, Зак Галифианакис, Элли Кемпер

Музыка: Лорн Бэлф