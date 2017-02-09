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Лего Фильм: Бэтмен

Режиссер:Крис МакКей
Жанры: Анимация, Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Сет Грэм-Смит, Крис МакКенна, Эрик Соммерс
В ролях:Дженни Слейт, Уилл Арнетт, Рэйф Файнс, Зои Кравиц, Ченнинг Татум, Розарио Доусон, Джона Хилл, Джемейн Клемент, Зак Галифианакис, Элли Кемпер
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США, Дания
Ограничения:6+
Дата релиза:09 февраля 2017
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Мираж СинемаКинозал №3
9 февраля
10:20 (150 р.)
12:30 (150 р.)
17:05 (300 р. в 3D)
10 февраля
10:20 (150 р.)
12:30 (150 р.)
c 11 по 12 февраля
10:20 (200 р.)
12:30 (200 р.)
c 13 по 14 февраля
10:20 (150 р.)
12:30 (150 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 9 по 10 февраля
11:25 (300 в 3D)
13:30 (300 в 3D)
15:35 (300)
17:45 (350)
c 11 по 12 февраля
11:25 (300 в 3D)
13:30 (350 в 3D)
15:35 (350)
17:45 (350)
c 13 по 15 февраля
11:25 (200 в 3D)
13:30 (200 в 3D)
15:35 (200)
17:45 (250)
МурманскБольшой зал
c 9 по 10 февраля
09:00 (300 в 3D)
13:25 (300 в 3D)
18:00 (350 в 3D)
c 11 по 12 февраля
09:00 (300 в 3D)
13:25 (350 в 3D)
18:00 (350 в 3D)
c 13 по 15 февраля
09:00 (150 в 3D)
13:25 (200 в 3D)
18:00 (250 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 9 по 10 февраля
11:30 (200 р. в 3D)
13:40 (200 р.)
15:50 (300 р. в 3D)
18:00 (300 р.)
c 11 по 12 февраля
11:30 (250 р. в 3D)
13:40 (300 р.)
15:50 (300 р. в 3D)
18:00 (300 р.)
c 13 по 14 февраля
11:30 (200 р. в 3D)
13:40 (200 р.)
15:50 (250 р. в 3D)
18:00 (250 р.)
Северное сияниеПремьер зал
9 февраля
12:40 (350 в 3D)
14:45 (350 в 3D)
c 10 по 12 февраля
12:40 (350 в 3D)
17:05 (390 в 3D)
c 13 по 15 февраля
12:40 (300 в 3D)
17:05 (350 в 3D)
АврораОсновной зал
c 9 по 12 февраля
09:00 (100)
13:25 (200)
17:45 (200)
13 февраля
09:00 (100)
13:25 (150)
17:45 (150)
c 14 по 15 февраля
09:00 (100)
13:20 (150)
17:30 (150)

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