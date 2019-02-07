147269

ЛЕГО Фильм-2

Режиссер:Майк Митчелл
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой – захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них – особенный.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Фил Лорд, Кристофер Миллер, Мэтт Фогель
В ролях:Крис Пратт, Элизабет Бэнкс, Уилл Арнетт, Тиффани Хэддиш, Стефани Беатриз, Элисон Бри, Ник Офферман, Чарли Дэй, Майя Рудольф, Уилл Феррелл
Музыка:Марк Мазерсбо
Производство:Дания, Норвегия, Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 февраля 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеБордовый зал
c 7 по 8 февраля
10:40 (300)
14:40 (300)
18:40 (390)
c 9 по 10 февраля
10:40 (300)
14:40 (390)
18:40 (390)
c 11 по 13 февраля
10:40 (200)
14:40 (200)
18:40 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 7 по 8 февраля
12:55 (300 в 3D)
16:30 (300 в 3D)
c 9 по 10 февраля
12:55 (300 в 3D)
16:30 (350 в 3D)
c 11 по 13 февраля
12:55 (200 в 3D)
16:30 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 7 по 8 февраля
10:20 (150 р.)
12:30 (200 р. в 3D)
14:40 (200 р.)
16:50 (300 р. в 3D)
c 9 по 10 февраля
10:20 (200 р.)
12:30 (250 р. в 3D)
14:40 (300 р.)
16:50 (300 р. в 3D)
МурманскБольшой зал
7 февраля
10:50 (300 в 3D)
14:50 (300 в 3D)
8 февраля
10:55 (300 в 3D)
14:55 (300 в 3D)
c 9 по 10 февраля
10:55 (300 в 3D)
14:55 (350 в 3D)
c 11 по 13 февраля
10:55 (200 в 3D)
14:55 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №4
c 7 по 8 февраля
11:05 (150 р.)
17:30 (300 р.)
c 9 по 10 февраля
11:05 (200 р.)
17:30 (300 р.)
АврораОсновной зал
7 февраля
13:00 (200)
17:20 (200)
c 8 по 10 февраля
09:00 (100)
13:00 (200)
17:20 (200)
c 11 по 13 февраля
09:00 (100)
13:00 (150)
17:20 (150)
Северное сияниеКрасный зал
c 7 по 10 февраля
11:20 (300)
c 11 по 13 февраля
11:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 7 по 8 февраля
14:00 (800 р. в 3D)
16:10 (800 р. в 3D)
c 9 по 10 февраля
11:50 (600 р. в 3D)
14:00 (800 р. в 3D)
16:10 (800 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 7 по 8 февраля
11:15 (от 150 р.)
13:30 (от 150 р.)
15:45 (от 220 р.)
18:00 (от 190 р.)
9 февраля
11:15 (от 190 р.)
13:30 (от 190 р.)
15:45 (от 270 р.)
18:00 (от 240 р.)
10 февраля
11:20 (от 190 р.)
13:35 (от 190 р.)
15:50 (от 270 р.)
16:35 (от 240 р.)
18:05 (от 240 р.)
c 11 по 13 февраля
11:15 (от 150 р.)
13:30 (от 150 р.)
15:45 (от 220 р.)
18:00 (от 190 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?