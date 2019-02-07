ЛЕГО Фильм-2

Режиссер: Майк Митчелл

Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой – захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них – особенный.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Фил Лорд, Кристофер Миллер, Мэтт Фогель

В ролях: Крис Пратт, Элизабет Бэнкс, Уилл Арнетт, Тиффани Хэддиш, Стефани Беатриз, Элисон Бри, Ник Офферман, Чарли Дэй, Майя Рудольф, Уилл Феррелл

Музыка: Марк Мазерсбо