ЛЕГО Фильм-2
Режиссер:Майк Митчелл
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой – захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них – особенный.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Фил Лорд, Кристофер Миллер, Мэтт Фогель
В ролях:Крис Пратт, Элизабет Бэнкс, Уилл Арнетт, Тиффани Хэддиш, Стефани Беатриз, Элисон Бри, Ник Офферман, Чарли Дэй, Майя Рудольф, Уилл Феррелл
Музыка:Марк Мазерсбо
В ролях:Крис Пратт, Элизабет Бэнкс, Уилл Арнетт, Тиффани Хэддиш, Стефани Беатриз, Элисон Бри, Ник Офферман, Чарли Дэй, Майя Рудольф, Уилл Феррелл
Музыка:Марк Мазерсбо
Производство:Дания, Норвегия, Австралия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 февраля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:07 февраля 2019
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